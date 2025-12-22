BCR Startup Network: nueva convocatoria para potenciar startups del agro y fintech

La sexta edición del programa de innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario busca proyectos tecnológicos con capacidad de escalar globalmente y ofrecer soluciones a los desafíos de la cadena agroindustrial y financiera

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) lanzó oficialmente la 6ª edición de BCR Startup Network, la convocatoria que año tras año reúne y potencia a startups de base científico-tecnológica orientadas a transformar la agroindustria y las finanzas .

La iniciativa, que es parte de BCR Innova y cuenta con el apoyo estratégico de BID Lab, convoca a proyectos con foco en agtech, foodtech, animaltech, biotech, climatech, industria 4.0 y fintech, áreas clave para el desarrollo de soluciones innovadoras que acompañen la evolución productiva y tecnológica del país.

La red tiene como objetivo “promocionar e impulsar empresas jóvenes de base científico-tecnológica que desarrollen soluciones innovadoras a los desafíos de la cadena agroindustrial y finanzas”, explicaron desde la entidad rosarina.

El período de postulaciones se extenderá 16 de enero de 2026. Desde la BCR informaron que la iniciativa es no arancelada, pero cuenta con cupos limitados.

Qué tipo de startups se buscan

La convocatoria está dirigida a startups que tengan una tecnología validada en el mercado; que cuenten con potencial de escalar globalmente y busquen vínculos estratégicos o financiamiento.

En el marco de la convocatoria las startups seleccionadas accederán a un conjunto de herramientas y espacios estratégicos para fortalecer su crecimiento,.

Entre los beneficios destacados se encuentran la visibilidad y el posicionamiento de empresas y soluciones en el epicentro de la innovación agroindustrial y financiera; participación en eventos nacionales e internacionales y la vinculación estratégica con empresas e inversores para generar alianzas de alto impacto, en una red que está integrada por más de 100 startups.

>> Leer más: Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Los organizadores explicaron que el objetivo del programa es acompañar el desarrollo de soluciones innovadoras y brindar un espacio institucional robusto para que las startups puedan escalar, crecer y conectarse con actores estratégicos del ecosistema. Más información en https://innova.bcr.com.ar/