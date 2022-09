Comienza la construcción de 576 viviendas del Procrear II

En el Desarrollo Urbanístico se construirán 576 nuevas unidades funcionales, de las cuales se construirán 64 unidades tipo monoambiente; 211 viviendas con un dormitorio; 134 viviendas con dos dormitorios; 9 viviendas con dos dormitorios aptas para personas con movilidad reducida; 155 viviendas con tres dormitorios; y 3 viviendas con tres dormitorios aptas para personas con movilidad reducida.

Los requisitos para poder acceder a las viviendas son no haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años; no tener, tanto el titular como el cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre; demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada y no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero durante el último año, entre otras cuestiones. Para conocer las bases y condiciones, además de las fechas de apertura de inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial.

Respecto de la obra, la ministra de Infraestructura provincial, Silvina Frana, celebró el inicio de los trabajos y destacó la labor articulada entre provincia y Nación: “Actualmente, estamos llevando adelante la construcción de más de 13.000 viviendas en todo el territorio provincial, con financiamiento propio y del gobierno nacional. Son números importantes, pero sabemos que aún no satisfacen la demanda”.

Por su parte, el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de Santa Fe, Amado Zorzón, indicó que “este es el Desarrollo Urbanístico más grande que se estará llevando adelante en la provincia”.

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación, indicaron que los trabajos estarán divididos en cuatro sectores. Para los sectores 1 y 4 la empresa adjudicada es Pecam SA; el sector 2 estará a cargo de la firma AMG Obras Civiles; mientras que para el sector 3, la empresa adjudicada es Epreco SRL. En todos los casos, el plazo de obra es de 16 meses.