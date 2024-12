Colocar un equipo de aire acondicionado costará entre $150 mil y $220 mil este verano

"En cambio hoy en día, como hay más flexibilización en la importación y los distribuidores tienen mucho más stock, los precios se han mantenido, que en la percepción de la calle es como que han bajado. Entonces la mano de obra tampoco puede ir en contra del valor del insumo. Si el insumo se mantiene, la mano de obra también. Por eso ha variado tan poco el valor", agregaron.

Ese precio del trabajo humano, en algunos casos, puede ir desde los $100.000 y hasta los $150.000.

Materiales

Pero las instalaciones tienen un componente importante de materiales: el kit cubre una distancia de tres metros de caño, y todos los elementos, como aislante ignífugo, mangueras de desagüe, cableado eléctrico normalizador de interconexión entre las unidades y ménsulas para colgarlas de la pared. No incluye elementos de mayor complejidad, que son más caros: por ejemplo, si hubiera que poner un toma de energía para el equipo, o la normalización que tiene una puesta a tierra para los Inverter.

El costo de los materiales, que algunos incluyen en el precio final, es muy variable: depende de dónde va colocado el equipo, qué tipo de equipo es, y otras características que dificultan el trabajo. Además, hay un alto rango de valores. Hay empresas que compran en cantidad durante el invierno, que es el momento en el que los precios están más bajos. Las diversas fuentes consultadas ubican el valor de estos elementos desde $60.000 y hasta $100.000.

"Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 hubo un aumento en los materiales del 400%. Recién cuando terminó la temporada bajaron hasta un 150%, porque eran valores irreales", contó Emmanuel Suaugusa, de ES Refrigeración Rosario.

Se repara más

El técnico comentó que actualmente ha subido la cantidad de reparaciones de los equipos instalados y mantenimientos. "No hay tantas instalaciones de equipos nuevos porque subieron bastante los precios. Muchas veces, solamente con una buena limpieza se recupera un 70% el rendimiento del equipo. Los que están muy sucios pueden tener el doble del consumo normal. O sea que, además de que empieza a funcionar como debería, el equipo baja el gasto de energía considerablemente", señaló.

¿Cuánto se gasta para arreglar o mantener un aire? "Realizarle el trabajo de mantenimiento a la unidad condensadora y a la unidad evaporadora, es decir al equipo completo con instalación y desinstalación, vale $175.000. Luego hay trabajos como detectar una fuga y realizar una carga de gas, que implican un gasto a partir de $100.000 con materiales. Siempre va influir el tipo de trabajo con sus características", destallaron desde la firma Frío Rosario.

Sin embargo, en su diagnóstico, hoy el nivel de instalaciones y reparaciones están en igualdad. "Son más los aires nuevos que se instalan, que los que se reparan. Ya que en ocasiones hay reparaciones que en valor tienen poca diferencia con comprar un aire nuevo. De todos modos, los clientes analizan todas las posibilidades, si pueden reparar el equipo, lo reparan", añadieron.

Mantenimiento

Algunos servicios ofrecen limpiezas en el domicilio sin hacer la desinstalación del equipo, que sale la mitad pero depende del estado en el que se encuentre: "Cuesta $50.000 solo la unidad interior, que es la que más ensucia la turbina. Y $80.000 cuesta la limpieza de unidad interior y exterior. Se hace con un cobertor tipo embudo, un detergente alcalino especial para acondicionadores (Magnific) y una hidrolavadora de 12v", indicaron desde ES Refrigeración Rosario.

Por el mismo precio también se hace el testeo de los capacitores de la unidad exterior. Pero si hay que hacer el reemplazo sale entre $40.000 y $50.000, con mano de obra y materiales.

Otro problema común es que les falta refrigerante a los equipos. Eso implica controlar dónde se encuentra la fuga, repararla y hacerle el vacío y la carga del refrigerante. Esto vale de $100.000 a $160.000 según el nivel de dificultad. "Son todos sistemas cerrados herméticos, si les falta gas es porque por algún lugar lo perdió. Algo fácil es que la pérdida esté en las conexiones de las cañerías, y algo difícil es que se haya pinchado algún radiador de las unidades. Ahí ya se hace la desinstalación para llevar a cabo la soldadura de la pérdida", agregaron.

Tecnología de bajo consumo

Los aires split de 3.000 frigorías convencionales (también conocidos como On/Off), que son los que prenden y apagan el compresor cuando se activan, cuestan nuevos entre $590.000 y $850.000, según la marca. Pero hace unos años aparecieron los equipos Inverter donde las mismas plaquetas que tiene el equipo van regulando la velocidad y potencia del compresor y forzador de la unidad exterior. Esos cotizan de $750.000 en adelante.

"En los Inverter el compresor del equipo nunca corta, sino que va regulando mientras se enfría la habitación donde está instalado. Empiezan con un consumo de 5 amperios cuando los prendés y, a la hora, cuando ya enfrió bastante la habitación pueden bajar tanto las revoluciones de los motores que llegan a consumir 1,5 amperios. Es casi el consumo de una heladera. La única contra es que las plaquetas de los Inverter salen caras para su reemplazo si se rompen, y son sensibles a las variaciones de tensiones", especificó Suagusa.

Consejos

El especialista marcó que lo más importante es hacer vacío del equipo antes de largarle el refrigerante al equipo. Es primordial en instalaciones y reinstalaciones para que el sistema no quede con oxígeno y humedad en las cañerías. Ya que si se mezcla con el refrigerante baja el rendimiento, y también oxida con el tiempo el aceite del equipo, acortando la vida útil del compresor.

"Todo sistema que use gases refrigerantes necesita un adecuado vacío con una buena bomba. En los manuales lo dice claramente, los aires split duran más de 20 años haciendo los procedimientos correspondientes. Hay muchos aires a los que se les hace varias reinstalaciones sin hacerle el vacío, y los compresores no duran más de 8 años. Se oxida el aceite, no lubrica el compresor y se termina clavando el pistón del compresor", añadió el técnico.