El estado de Circunvalación: "No funciona el 40% de las luces y tendremos hechos graves"

“Lo más grave no son los pastizales. Lo más grave es que el parque lumínico no funciona en casi el 40 por ciento de la traza y vamos a tener hechos graves”, afirmó el intendente Pablo Javkin acerca del estado actual de la avenida Circunvalación , una autopista urbana que depende de Vialidad Nacional y que lleva meses sin ningún que se realicen tareas de mantenimiento. El mandatario ratificó que el municipio también acompañó la presentación judicial que presentó el senador provincial Ciro Seisas, al que también adhirió la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, para que se tomen medidas en la principal arteria de la ciudad.

“Hemos tomado como municipio, sin autorización, las intervenciones sobre los bordes de la traza y en el día de ayer hemos recibido intimaciones gremiales, producto de que esa zona está concesionada a empresas que tienen a sus trabajadores bajo otro convenio”, criticó.

mantenimiento muni circunvalación1.jpg Los pastizales que crecen a la vera de la Circunvalación superan el metro de altura.

Y agregó: “Entonces no cortan el césped, no cambian las luces, no nos permiten hacer obras ni terminar las obras de Wilde, que es fundamental y que queremos pagar con fondos del municipio. Tampoco nos dejan intervenir sobre la traza, y la frutilla de postre es que Vialidad se ocupó de intimar para que se quiten carteles. Es una vergüenza y no vamos a dejar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esta situación”.

Rosario y Victoria

Con relación a la ruta 174 que conecta Rosario con Victoria, Javkin la puso en el mismo nivel de gravedad que Circunvalación. “Ayer volvieron a cambiar a las autoridades de Corredores Viales y fue la quinta vez. Cuando hubo cinco interlocutores, el que llega en sexto lugar dice dejame estudiarlo. Mientras estudian todo, no se corta el césped”.

“No discuto los modelos de explotación de una ruta. El gobierno puede elegir el que le parezca mejor. Pero no se puede esperar un año hasta que se licite, se concesione y se haga cargo la nueva empresa, ¿quién se ocupa del durante? Puede ser una buena noticia que no hay cabina de peaje, pero implica que nadie cortará el césped en una ruta que de por sí tiene graves problemas de seguridad vial. Ya tiene problemas, imaginemos qué sucederá cuando no esté la concesión. Lo que más bronca da es que inversiones tan grandes, como la del puente a Victoria o la Circunvalación tengan problemas por cuestiones menores como el corte de césped”, añadió.