Choque en la autopista a Córdoba: Compromiso Vial aseguró que se podría haber evitado

"De forma categórica y enfática sentencia que son imprevistos, que el problema es que los conductores se asustan, no saben qué hacer y por lo tanto provocan estos desastres. El primer sentimiento es de impotencia. Impotencia porque si un funcionario público conoce cómo se debe accionar en determinadas situaciones y no lo comparte con la población mediante capacitaciones o campañas de sensibilización lo que está haciendo es no trabajar en la prevención de hechos tan graves como el de que las personas pierdan la vida", cuestionaron desde la ONG en un comunicado.

choque en cadena02.jpg

En ese contexto, abundaron: "Reconociendo que si los conductores hubiesen actuado de otra manera el desenlace hubiese sido distinto, deja en claro que lo sucedido no fue un accidente, sino un hecho evitable. Entendemos que existen situaciones climatológicas que pueden llegar a ser impredecibles, pero estamos convencidas de que se deben generar protocolos de acción donde ante determinadas situaciones los modus operandi hayan sido pensados con anticipación".

>>Leer más: Tormenta de viento provocó un choque que involucró a 44 vehículos en la autopista a Córdoba: una rosarina muerta y varios heridos

Además le exigieron respeto a las familias por la pérdida de un ser querido a raíz de las declaraciones realizadas en medios televisivos. "Mientras una familia lloraba la pérdida de un ser querido, otras ruegan la salud de quienes se encuentran batallando por su vida, Aymo declaraba en la televisión que las personas hacían todo mal, mientras explicaba cómo se debe proceder. Entonces, ahí es donde se cae su discurso de que nada se podía hacer, ya que si durante estos casi cuatro años de gestión por lo menos hubiese realizado campañas de educación y sensibilización, quizá se hubiesen evitado muchos siniestros", plantearon.

Y concluyeron: "Quienes no pueden asociar y entender el tema vial con y desde la prevención siempre encuentran excusas, siempre tienen a quién acusar, y lo peor nunca se ven involucrados en el hacer para que la comunidad defienda también la prevención y hagan de esa decisión una conducta de vida. No nos resignamos porque las cosas no son así, están así, pero es con compromiso y sin cinismo que serán cambiadas".