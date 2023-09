Qué recaudos hay que tomar al manejar con visibilidad reducida en la autopista

En diálogo con La Capital , el titular de esa dependencia, Osvaldo Aymo , comentó que el siniestro no se podría haber evitado por la imprevisibilidad del fenómeno. " Esa tormenta fue imprevista , por eso no había forma de avisar a los automovilistas . Uno va transitando con visibilidad, se pasa a visibilidad cero y al poco tiempo se vuelve a la normalidad", dijo el funcionario.

Aymo destacó luego que como medida fundamental para evitar esa situación "si todo el mundo estuviera capacitado, concientizado, sensibilizado y no lo dominara el miedo, es no parar nunca arriba de la vía. Se debe ir reduciendo la velocidad adecuándola a la visibilidad y si todos siguen en la misma cadencia no hay choque".