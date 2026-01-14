La Capital | Información General | Córdoba

Córdoba: entró a robar, tiró a la dueña de casa por el balcón y los vecinos lo retuvieron

El asalto tomó lugar en pleno centro de Córdoba Capital. La mujer sufrió politraumatismos, pero ya se encuentra fuera de peligro

14 de enero 2026 · 14:01hs
El robo tomó lugar en Barrio Alberdi

El robo tomó lugar en Barrio Alberdi, pleno Córdoba Capital

En pleno centro de Córdoba Capital, un hombre entró a robar a una vivienda y arrojó a la dueña de casa por el balcón. La víctima sufrió politraumatismos, pero se encuentra "fuera de peligro", según indicó la información policial. Los vecinos retuvieron al ladrón hasta que llegó la policía.

En particular, el hecho tomó lugar en un complejo de viviendas ubicado en avenida Colón al 1800, barrio Alberdi, una zona muy transitada de Córdoba. El delincuente logró ingresar a la casa de la víctima a horas de la madrugada de este miércoles.

Fueron los gritos de auxilio de la mujer los que despertaron a los vecinos, quienes notaron que la víctima estaba siendo brutalmente agredida por el ladrón. La violencia escaló a los pocos segundos cuando el sujeto sacó un arma de juguete, la amenazó y luego tiró a la dueña de casa por el balcón.

Tiro a la víctima por el balcón y los vecinos lo retuvieron

Luego de que el ladrón arroje a la víctima hacia el patio interno del complejo de departamentos, los vecinos lo retuvieron y no lo dejaron escaparse. Además, llamaron rápidamente al sistema de emergencias.

Al llegar la policía, secuestró una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y un juego de llaves pertenecientes a la mujer agredida. El ladrón quedó detenido.

>> Leer más: Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

En cuanto a la víctima, una mujer de 44 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Urgencias, donde permanece internada con lesiones de diversa consideración, según detalló el parte policial. Aunque sufrió politraumatismo, afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

