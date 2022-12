Choferes de colectivos quieren el aguinaldo: "Puede haber problemas"

Sergio Copello, titular del gremio a nivel local, dijo que las informaciones que llegan de Nación y provincia "no son alentadoras".

El secretario general de la seccional Rosario de la Unión Tranviarios Automor (UTA) , Sergio Copell o, señaló este lunes que las noticias respecto al cobro del medio aguinaldo "no son alentadoras" y confió en que haya novedades en las próximas horas porque de lo contrario "podría haber problemas " en el transporte público de pasajeros. También se refirió a los probelmas generados en la tarde del domingo con la falta de transporte tras la obtención de parte del seleccionado argentino del título de campeón mundial en Qatar.

"Lamentablemente como sucede en este tipo de acontecimientos hubo excesos. Ayer se tuvo que interrumpir el servicio del transporte porque hubo vandalizaciones y un intento de secuestrar alguna unidad para llevarla al Monumento . Por eso se tomó esa determinación, para evitar que tal vez 50 o 60 unidades del transporte no funcionaran ", dijo Coppello en diálogo con el programa " El primero de la mañana ", de LT8 .

¿Una final infartante?: no hubo mayor demanda por cuadros cardiovasculares

"Ni hablar si se lesionaba a algún compañero o compañera. Por ejemplo ayer el Amba preventivamente cortaron los servicios. Acá algunos choferes la pasaron mal, como por ejemplo el apedreo a alguna unidad en las puntas de línea", amplió el dirigente gremial.

El titular de la UTA Rosario fue consultado luego sobre la llegada de aportes para hacer frente al cobro del medio aguinaldo. Es ese sentido, fue contundente: "Garantizado no hay nada, es más hay algunas noticias preocupantes. Esperamos que en el transcurso de la mañana tengamos mayor certeza para no tener que tomar una determinación contraria a lo que queremos hacer, que es trabajar. Si no hay para Navidad un aporte importante va a haber problemas".

>> Leer más: Sin colectivos, muchos rosarinos debieron caminar hasta el Monumento

"Hasta ahora, la información que manejamos no es alentadora. Ni de Nación ni de provincia. Esperemos que se solucione, recién es lunes y estamos a día 19, pero esperamos Esperamos poder lograrlo", cerró Copello.