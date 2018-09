César "Chelito" Delgado, creador e impulsor del club Deportivo Amistad Las Flores lamentó la balacera que sufrió anoche la institución ubicada en 5 de Agosto y España, en la zona sur de Rosario. Un video muestra el momento en que chicos y adultos buscan protegerse de las balas.

El exfutbolista de Central admitió que la situación es complicada y que "no se puede hacer nada" ante este tipo de ataques. Agradeció la ayuda recibida hasta ahora y pidió colaboración para concretar un cerramiento perimetral que proteja al club.





"Para los chicos y para los padres tener tres canchas acá, en un predio lindo es hermoso para que se vengan a divertir y disfrutar del deporte, entonces que pasen estas cosas nos lo hace muy difícil", dijo este mediodía a Canal 5.

chelito

"He vivido en este barrio toda la vida, he jugado, pasé situaciones económicas muy difíciles como todos, entonces lo que podemos hacer por los chicos es estar acá, brindarles meriendas para después de entrenar", agregó.

Delgado aseguró que esta situación lejos de amedrentarlos, los fortalece, "Seguiremos adelante, buscando solucionar cosas para el club, para seguir creciendo, lo que más nos importa es la seguridad, los chicos y que puedan divertirse", dijo.





"Nosotros estamos agradecidos de la colaboración que tenemos, pero necesitamos más apoyo, por más conocido que yo sea, es necesaria más ayuda, estamos acá, pueden venir a colaborar", pidió.

Respecto a la situación que se vive en Las Flores admitió que el violento ataque no estaba dirigido a la institución que el lidera, sino que tiene que ver con enfrentamientos habituales en el barrio.

"Es difícil lo que pasa en el barrio, no podemos hacer nada contra esto que pasa, no es contra el club, simplemente se dan así las cosas acá en el barrio, no se puede hacer nada, simplemente que vengan las autoridades y nos den una mano para tener seguridad, si podemos cerrar el predio seguro que va a cambiar todo para los chicos y padres", explicó.

Por último convocó a la intendenta y al gobernador. "Mónica (Fein) sabe que estamos acá, (Miguel) Lifschitz también conoce la situación, estamos agradecidos con lo que hicieron pero necesitamos más de ellos", finalizó.