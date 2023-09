Certamen de Literatura "Alma Maritano" y cine en los barrios al alcance de todos

Hasta 2019 estaban todos juntos militando en Nuevo Encuentro, el espacio político de Martín Sabbaletta, el mismo al que en 2003 el diario estadounidense The Wall Street Journal caracterizó como "un político latinoamericano transparente". Pero el grupo cultural se dividió: unos, denominados "Barbarie", organizaron la primera edición de un certamen literario. Otros pusieron primera con el proyecto "Cine en los Barrios". Desafiaron así a quienes dicen que ya no se lee o no se miran películas en las salas. Minga, dijeron. Ahora van por el tercer certamen, que se llama "Alma Maritano" en homenaje a la prolífica escritora y tallerista local fallecida en 2015. Y no dejan de proyectar filmes en clubes de distintos puntos de la ciudad: este viernes será el turno de "Elementos", la película de Disney que se verá de manera gratuita desde las 21 en club San Martín, de Valentín Gómez 3865.