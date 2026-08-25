Newell's regresa a los entrenamientos y Kudelka apunta al Zorro Cóccaro

El plantel leproso comienza la semana previa al choque con Estudiantes, pero mirando de reojo lo que será el clásico rosarino por la fecha 8

El Zorro Cóccaro anotó un doblete para vencer a Banfield y es el goleador de Newell's en el Clausura.

La racha positiva jugando en el Coloso del Parque , tras las victorias ante Deportivo Riestra y Banfield, le permitió a Newell's acomodarse en la tabla del grupo A del torneo Clausura , pero también le dio un oxígeno necesario para la tabla anual y la del promedios , pensando en la pelea por salir del fondo.

Claro que para la Lepra se vienen partidos determinantes para saber dónde está parado en este campeonato, y la primera estación será La Plata, el próximo lunes, cuando visite al difícil Estudiantes , que tiene la mente repartida entre el certamen local y la Copa Libertadores.

En ese camino, Frank Kudelka tendrá que definir un tema para nada menor, decidir qué hará con Matías Cóccaro, el goleador de este Newell's. El delantero mostró, tras convertir su segundo gol ante el Taladro, una molestia que le permitió poder finalizar el partido pero que lo puso con un interrogante para lo que se viene.

En ese contexto, no se puede mirar para el costado y obviar que, después del Pincha, el rival será Central en el clásico de la ciudad. Arriesgarlo al Zorro, quien es pieza clave en la ofensiva leprosa, es una jugada a evaluar por parte del cuerpo técnico.

Cóccaro llegó a cuatro goles en el campeonato y va por más. Leo Vincenti / La Capital

Los que se recuperan en Newell's

Con respecto a los demás lesionados, la expectativa estará en saber si podrá volver a trabajar con el plantel Walter Núñez, quien ya se perdió cuatro partidos debido a un esguince severo producto de un choque con Juan Manuel Fedorco en el partido ante Independiente por la segunda fecha.

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Cabe recordar que Oscar Salomón ya estuvo a disposición para el partido ante Banfield, pero el entrenador decidió no concentrarlo por el momento. Quienes seguramente seguirán apartados trabajando de manera diferenciada son Nicolás Goitea, que se recupera de una intervención quirúrgica por una hernia inguinal, y Alejo Montero, que se rehabilita de una rotura de ligamentos a principios de año.

Otra de las definiciones que deberá tomar el técnico rojinegro es quién ocupará el lateral derecho de la defensa, ya que Franco Escobar se recupera de un cuadro gripal que le impidió estar el sábado y Martín Ortega que tuvo una aceptable actuación el sábado.

Martín Ortega cumplió como lateral derecho en la victoria de Newell's ante Banfield. Leo Vincenti / La Capital

Martín Luciano, por su parte, tuvo una sobrecarga muscular en los isquiosurales que le negó la chance de estar en el último partido, pero ya estaría con posibilidades de pelear un lugar con Jerónimo Russo por el carril izquierdo.

La vuelta a los entrenamientos será por la tarde

Después de dos días de descanso tras la victoria del sábado, el plantel de Newell's volverá a las prácticas este martes por la tarde, a puertas cerradas y en Bella Vista.

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Kudelka comenzará a preprarar el equipo de cara al enfrentamiento ante Estudiantes en el estadio Uno de La Plata, donde disputará el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura el próximo lunes 31 de agosto a las 19.

Por el momento, no se confirmó la fecha ni la hora del clásico rosarino ante Central, que se jugará la semana siguiente en el Gigante de Arroyito.