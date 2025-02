Casi el 90% de los docentes de las escuelas públicas de Rosario fue a trabajar pese al paro

>>Leer más: El gobierno provincial afirma que "las clases comenzaron con normalidad" pese al paro docente

En relación con la declaración jurada de asistencia, confirmaron que el 90,5% de los docentes declaró haber prestados servicios el día lunes y solo el 9,5% se adhirió a la medida de fuerza. "Esto es un dato significativo, el año pasado el 26,8% no presentaron la declaración y este año el relevamiento dio un 9,5%", precisaron.

Por otro lado, desde el Ministerio aseguran que el número de quienes estuvieron presentes en el aula todavía no está cerrado, ya que hay docentes que todavía no firmaron su declaración jurada. Según los datos recopilados hasta el momento, de los 82.131 docentes a lo largo y ancho de la provincia, el 74.288 se presentaron a trabajar el lunes.

La situación en los distintos departamentos

Los datos relevados por el Ministerio de Educación apuntaron que en el departamento de Rosario, el 88,8% de los docentes de las escuelas públicas fueron a dar clases mientras que el 11,2% adhirió al paro.

A su vez, en el sector privado, el 87,2% estuvo presente en el aula, mientras que el 12,8% apoyó la medida de fuerza de Sadop.

Los números del departamento de Rosario son los más bajos. En el departamento de Santa Fe el 90,4% de los docentes de instituciones oficiales dieron clases mientras que el número en las privadas ascendió a 91,6%.

En el departamento de Reconquista el 96,1% estuvieron en las aulas de las instituciones públicas, en tanto en los establecimientos privados llegó a 94,6%.

Los números también resultaron elevados en el caso del departamento de General López, donde se encuentra la ciudad de Venado Tuerto, con un 99,1% de los docentes de escuelas públicas presentes mientras que los privados fueron el 94,5%.

Finalmente, el departamento de Castellanos registró el 92,8% en las instituciones públicas, mientras que las privadas tuvieron un 95,8% de concurrencia.

Asistencia Perfecta y el impacto en los salarios docentes

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, consideró que la cuestión económica es clave para analizar el impacto de la huelga en Santa Fe. Durante una entrevista en LT8 recordó que el premio mensual de Asistencia Perfecta representa un ingreso extra de $70.000 para quienes recién comienzan su carrera docente con un salario de 633.000 pesos. En esos casos, la adhesión implica una pérdida del 10% de los haberes.

Por otra parte, el titular de Amsafé insistió en la necesidad de restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En este punto indicó que la actualización de este recurso generaría un cobro adicional de 100.000 pesos por mes para el personal educativo.

Desde el gobierno aseguran que la negociación salarial se terminó

La vicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia realizó un balance del inicio de clases que calificó de positivo pese al paro docente de Amsafé. Además avisó que no se continuará la discusión salarial en el marco de la paritaria ya que aceptó la mayoría de los gremios.

“Los papás confiaron en nosotros cuando le dijimos que lleven a sus aulas. Fue una jornada positiva para los chicos porque estuvieron en el aula. El 97/98% tuvieron niños en las aulas”, sostuvo en LT8. E. Respecto a la medida de fuerza del gremio que nuclea a los docentes públicos, la vicegobernadora sostuvo que “deben revisar y cambiar las medidas de fuerza”.

“La gente no quiere ser más rehén de los paros, de las discusiones de los gremios y el gobierno, o de los piquetes. Se puede reclamar claramente, pero de otra manera. Deben cambiar las formas”, sostuvo la vicegobernadora.

En cuando a la posibilidad de retomar la discusión salarial y realizar otra oferta superadora al 5% por el primer trimestre que rechazó Amsafe, sostuvo que “volver a abrir la paritaria sería injusto para el resto de los gremios que aceptaron”.

“Sobre el salario docente no vamos a volver a hablar. Sí para hablar de calidad educativa, infraestructura, mejoramiento de contenidos educativos. Es lo que importa. El diálogo con el gobierno no puede ser solo por el sueldo sino para que los chicos aprendan porque hoy no están aprendiendo como se necesita”, finalizó.