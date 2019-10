Carta abierta a todos los homicidas viales

A vos, a vos que no te importaba... a vos que no te importa... a vos que te daba lo mismo.

Como pareciera que a muchos no les importa que se apaguen vidas... la VIDA.

¡Qué tristeza que ahora lo entiendas!

Qué tristeza que cuando te dijimos que no hay que mezclar alcohol y volante, que no hay que correr, que hay que respetar a los demás... pensaste que eso no importaba... que daba lo mismo, cumplir o no cumplir.

Qué tristeza que en ese momento pensaste: «¿qué dice este boludo?»

¡Qué tristeza la familia Di Fazio!

Hoy, 4 hijos se quedaron sin su padre. Porque vos, como muchos, decidiste eso.

Y no te importó.

Qué tristeza tu familia, qué tristeza...

Se estarán preguntando: "¿Qué fue lo que hicimos mal?" Y tampoco encontrarán la respuesta ni el consuelo.

A vos, a vos que la justicia te ponga donde debés estar. Porque a Marcos, a todos los Marcos que son víctimas de homicidas viales, vos y todos los que no conocen el respeto por los demás, lo pusieron lejos. Muy lejos de acá.

Detrás de esto, van tres puntos suspensivos y ruego a Dios, peticiono a las autoridades, llamo a toda la sociedad a que juntos, a que todos juntos, le pongamos un punto final..."