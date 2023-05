Camioneros de Santa Fe se declaran en estado de alerta por "la caída en la actividad"

“Ayer estuvimos reunidos con las siete cámaras de empresarios de la provincia. Y la verdad, es un raid recorrer gomerías para conseguir cubiertas con precios reales. No hay cubiertas nacionales, ingresan de otros países y no se determinan los valores. El combustible aumenta 4 por ciento todos los meses. Estamos en una situación difícil y a esto se agrega la falta de trabajo” , sostuvo .

Aladio insistió en pedirle a los funcionarios de la Provincia la apertura mesas de diálogo “para ver de qué manera se puede salir adelante de esta situación y plantear un instrumentar desde el punto de vista legal. Para eso necesitamos conversar con representantes de los ministerios de Trabajo y de la Producción y de la Secretaría de Transporte. No queremos perder choferes, es decir que no cambien de actividad, porque en la próxima cosecha habrá que ir a buscar el cereal a los campos, y en el caso en que se desarme este sistema logístico no vamos a tener con qué retira la cosecha. Y terminará siendo un fracaso por falta de transporte y no porque la haya afectado la sequía”.

El líder del Sindicato de Camioneros de la provincai también mencionó cuestiones materia tributaria que se pueden mejorar. “Tenemos una de las patentes más caras del país. Eso representa un costo altísimo. Esa será una cuestión a analizar, que sería hacer un impasse en ese costo altísimo para pasar este mal momento. Como gremio, estamos dispuestos a ceder parte de aportes. Es una situación muy grave y la provincia tiene que tomar cartas en el asunto para ver cómo lo trabajos en conjunto”