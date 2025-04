Camioneros de Santa Fe advierte daños para choferes en el convenio colectivo rival

Están tratando de improvisar impulsando un convenio que no está homologado y no consiguen que el ministerio de Trabajo de la Nación lo haga. Además, las tres cámaras de transporte más importantes del país que también están en Santa Fe, FADEEAC , FAETYL y CATAP, han rechazado este convenio. Entonces se rigen por el convenio nacional 40/89 de la Federación.

Si no está homologado pero sí activo respecto a que liquidan sueldos de los choferes, ¿Qué sucede?

Muchos estudios contables lo están aplicando perjudicando a los trabajadores, por ejemplo, derivando aportes que no corresponden. Los trabajadores pueden tener problemas futuros con esto. Hay ítems que no van. Se ha informado a la primera y segunda circunscripción del Colegio de Contadores de Santa Fe sobre este fraude.

¿En qué se diferencian los convenios?

En primer lugar dicen que es moderno que son el nuevo sindicalismo. Nosotros no renegamos de nuestras raíces sindicales, ellos sí. Ellos dicen que hay que tener una alianza con los empresarios. Por primera vez escucho que tienen que ser socios los trabajadores de los empresarios. La historia marca lo siguiente: los empresarios están con los trabajadores cuando la cosa va bien. Cuando la cosa va mal, los trabajadores dejan dejan ser importantes y son el fusible más barato de una empresa. No hay ninguna historia nueva acá.

chulich 3.jpg Sindicato de Camioneros de Santa Fe de punta contra el otro sindicato La Capital / Celina Mutti Lovera

Eso en lo conceptual. ¿En lo normativo?

Por ejemplo implementan la figura y categoría del chofer aprendiz sin capacitación previa. Es arriba de la ruta el aprendizaje con un chofer acompañante quizás. Cobran al 50% y además sería por 6 a 8 meses y después nada te garantiza que continúe. Como un pasante. Ahora, yo pregunto, ¿Cómo haces para largar a un aprendiz en una ruta en un camión que lleva 45 toneladas?

¿Cómo es la situación actualmente?

Hay predios de las cámaras transportistas para aprendizaje controlado dentro de un predio y con simuladores. Así, los futuros choferes pueden capacitarse y no hay riesgos viales ni flexibilización.

¿Qué otro punto cree inconveniente en el convenio que impulsa el otro sindicato?

El fondo de cese que reemplaza la indemnización. Nosotros decimos que la indemnización es algo que el trabajador va acumulando durante sus años de servicio y además le ha hecho ganar dinero al empresario. Entonces, cuando ese trabajador se retira por distintas cuestiones, lo que corresponde es que se le pague la indemnización.

Embed - JUAN CHULICH - Sec. Gral Sindicato de choferes de camiones

¿Por qué?

Primero porque pasa por encima de los derechos. Además no vemos adecuado que los empresarios tengan que aportar a un lugar que no se sabe quién va a controlar la plata. Quiero creer que no va a ser el mismo sindicato. Quizás sirva para una actividad como la de la construcción que tiene otra dinámica, pero no en el transporte.

¿Le parece que con el convenio que denuncia han aprovechado los tiempos de mayor flexibilidad en el país?

Casualmente el FMI le está pidiendo al gobierno a cambio del programa que cerró cambios en la reforma laboral en las cuales pone el eje en ese fondo de cese. Nosotros siempre decimos que entre el sindicalismo y los empresarios hay una delgada fina que no hay que cruzar. Podemos estar bien con los empresarios, pero tenemos a los trabajadores y busco su beneficio. La diferencia es que ellos son empresarios sindicales, esa es la verdad. Entonces están de los dos lados del mostrador.