Beba Linaro, fundadora del refugio MundoAparte, fue declarada ciudadana ilustre de Rosario

Muchos de los animales que quedaron sin hogar tras el cierre del zoológico terminaron en un ex basural. Ese fue el puntapié para que Beba arranque con MundoAparte, logrando un convenio que permitió donaciones y, a la vez, la tenencia legal de esos ejemplares que estuvieron cuatro años abandonados hasta que el refugio se abrió en 2001.

>> Leer más: MundoAparte: un lugar donde los animales silvestres se recuperan del maltrato

2023-12-05 beba linaro concejo2.jpg

Defender la vida silvestre de la región, proteger a los animales salvajes en peligro, denunciar la injusticia ecológica y contribuir a crear una mayor conciencia ambiental, son los principales objetivos de este grupo de personas unidas por el amor a la naturaleza y la entrega absoluta para rescatar a estos seres que han sido vulnerados, y que de alguna manera tuvieron una nueva oportunidad.

Si bien el objetivo de la ardua tarea que realizan estas personas es la liberación de los integrantes de MundoAparte, muchas veces, por las brutales consecuencias de las agresiones que padecieron o porque han llevado una vida como mascotas (para la que no están preparados), no pueden ser devueltos a la naturaleza. Entonces, encuentran allí un espacio definitivo para vivir en tranquilidad, con sus necesidades cubiertas y rodeados de amor. Monos, aves, zorros, ciervos, mulitas y hasta un tigre, conviven en forma apacible en un lugar que, verdaderamente, parece de otro mundo.

>> Leer más: De la India a zona norte: quién es Prince, el tigre de Bengala que fue rescatado y vive en Rosario

En una entrevista con la revista Sociedad, Beba afirmó que "nunca" se va de vacaciones. "Pensaba que después de jubilarme iba a viajar. Pero te juro (se emociona), no puedo. Un día sin venir implica extrañarlos demasiado. Además, pienso que los animales se preguntarían...¿dónde está? ¿por qué no vino? Así que no. Mis vacaciones son ellos. Mi felicidad es estar acá", afirmó.

Actualmente son 60 los animales silvestres que son cuidados con profunda atención por los voluntarios, pero llegó a haber muchos más, aunque lo ideal es que el número se mantenga estable para poder brindarles atención de calidad, espacio y tiempo.

2023-12-05 beba linaro concejo3.jpg

Cómo colaborar con MundoAparte

Entrar al refugio es ingresar a un universo donde los único sonidos provienen del viento, las hojas de los árboles, el agua del estanque, y de los propios animales. Todo en perfecta armonía, como suele ofrecerse la naturaleza.

Durante las 24 horas, todo el año, hay alguien en el refugio. Los voluntarios son los que, que ante todo, se han ganado la posibilidad de que Linaro delegue en ellos las tareas, algo que solamente se logra cuando la fundadora de MundoAparte está completamente segura de que los animales son atendidos, hasta en los mínimos detalles, por esas personas.

La colaboración constante de los socios del refugio permite sostener la calidad de la alimentación, la medicación y los cuidados que se le brindan a cada uno de los habitantes.

Los aportes son voluntarios y cada persona decide lo que puede pagar y hasta cuándo. No hay un límite mínimo. El dinero se destina a agrandar predios, mejorar las jaulas, comprar instrumental para atender a los animales, además de comprar comida y medicaciones que los animales necesitan todos los días.

Para ser parte de la comunidad solidaria, se debe ingresar a la página www.visitamundoaparte.com.ar o por las redes sociales del refugio. Allí también los interesados pueden anotarse para las visitas guiadas.