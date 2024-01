Barrio por barrio, cuánto cuesta alquilar un departamento en el área central de Rosario

El informe del Cocir reporta una base total de 54.291 viviendas ofertadas, de las cuales apenas 937 están en alquiler (permanente y temporario), mientras que las 53.354 restantes están disponibles para la venta. Dicho de otro modo, sólo el 1,7% de las propiedades ofrecidas están en alquiler . No obstante, los corredores destacan que la base de viviendas ofertadas viene en aumento desde las últimas cuatro semanas.

Alejandro Bassini, coordinador del departamento de estadísticas del Cocir, sostuvo en diálogo con La Capital que, teniendo en cuenta que los datos del informe fueron extraídos el 6 de diciembre, durante el mes de enero “no hubo grandes variaciones en los registros en relación a los precios”. No obstante, “hubo un incremento del 10% en relación a las tipologías de dos dormitorios, que es lo que menos hay en el mercado”.

Teniendo en cuenta el reducido número de propiedades que se encuentran en alquiler en la ciudad, sólo fue posible para el Cocir hacer un relevamiento de los precios promedios de los inmuebles en los barrios de Centro Nuestra Sra. de Lourdes, barrio Martin, Pichincha, República de la Sexta, barrio Echesortu y Abasto, observando que el resto de los sectores de la ciudad, como los barrios más residenciales y periféricos presentaban escasos espacios para alquilar, sin poder hacer de eso un promedio que refleje el valor de las propiedades en esa zona.

Barrio por barrio, cuánto cuesta alquilar en Rosario

De los inmuebles relevados, el 32% de lo ofertado en viviendas permanentes para alquiler se localiza en el centro, mientras que los barrios Nuestra Señora de Lourdes (9,6%), barrio Martin (7%), Pichincha (6%), República de la Sexta (5,7%), Echesortu (4,5%) y Barrio del Abasto (3,8%) representan el 36,5% de los inmuebles ofrecidos. “De este modo, estos siete barrios acumulan una participación de casi el 70% de la oferta en toda la ciudad de Rosario. Esta distribución se mantiene al considerarse exclusivamente la oferta de departamentos”, apuntó el relevamiento.

El informe del Cocir sostiene que la mayoría de las propiedades ofertadas para alquiler son departamentos (65,3%) mientras que sólo una de cada tres son casas (33,4%). El restante 1,3% son departamentos de pasillo. En este orden de cosas, “el 85,6% de las casas ofrecidas en alquiler de manera permanente se concentran en las que poseen 2 y 3 o más dormitorios, mientras que en los departamentos hay una prevalencia de unidades más pequeñas dado el peso de los monoambientes (23%) y de los departamentos de un dormitorio (43,8%)”.

grafico dormitorios por ambiente.PNG

Los monoambientes de Rosario presentaron un costo promedio de alquiler de $110 mil, mientras que los departamentos de un dormitorio pueden ser encontrados ofrecidos a $135 mil y a $190 mil un departamento de dos dormitorios, siendo éstos los de menor cantidad de ofertas en el mercado (28% del total de las ofertas).

El promedio de los precios de los inmuebles ofrecidos en la zona céntrica de Rosario varía según su tipificación. Un monoambiente promedia los $120 mil, un departamento de un dormitorio puede ser hallado en $135 mil, mientras que un departamento de dos dormitorios promedia los 200 mil pesos mensuales.

El barrio Nuestra Señora de Lourdes presenta monoambientes que promedian los $120 mil, mientras que los departamentos de un dormitorio y de dos dormitorios promedian los $140 mil y los $200 mil respectivamente. Algo similar pasa con los alquileres en la zona de Pichincha, también conocido como barrio Alberto Olmedo. Los alquileres promedian los $120 mil en el caso de un monoambiente. Los departamentos de un dormitorio circundan ese mismo monto, mientras que los departamentos de dos dormitorios tienen un promedio de $180 mil.

Barrio Martin presenta monoambientes de $110 mil promedio, mientras que los departamentos de un dormitorio tienen un valor de $145 mil. Para alquilar un departamento de dos dormitorios, la media pica hasta los $215 mil.

También en Echesortu el alquiler de un monoambiente tiene como costo promedio $110 mil, mientras que el precio asciende a $150 mil para un departamento de un dormitorio. En Barrio del Abasto, los monoambientes tienen una media de $90 mil. Por otra parte el costo escala a $140 mil si lo que se pretende es alquilar un departamento de dos dormitorios. En las últimas dos zonas, las ofertas para departamentos con dos dormitorios eran tan pocas que no fue posible establecer un promedio que reflejara una situación real de los precios de ese tipo de inmueble en alquiler.

Los precios más accesibles pueden ser encontrados en los barrios República de la Sexta, Echesortu y Barrio del Abasto. En el primer caso, los monoambientes tienen un costo promedio de $85 mil, siendo que los departamentos de un único dormitorio tienen una media de $130 mil por mes de alquiler. Los departamentos de dos dormitorios pueden encontrarse por $205 mil.

Cuadro precio alquileres por barrio.PNG

Una oferta que crece

El corredor inmobiliario apuntó que tras la derogación de la ley de Alquileres, sólo en 24 horas se registraron 100 nuevos departamentos en alquiler, lo que llevó la base de inmuebles en oferta de 700 a 800 unidades: “Este fenómeno se traduce en que empieza a haber una oferta mayor, por más que no estemos en el número que deberíamos tener. Tenemos que tener de base 4000, pero de a poco van creciendo”.

Por su parte, la Universidad de San Andrés (Udesa) destacó que “considerando el stock de publicaciones de alquiler activas de la ciudad de Rosario en diciembre de 2023, respecto a noviembre de 2023, las variaciones del precio mediano de los alquileres por m2 en precios corrientes de casas, departamentos y oficinas de Rosario ha sido de +9.4%, +11.2%, +4.8%, respectivamente”.

“Por otro lado, es posible destacar que en Rosario Centro se registró un aumento del 11.1% en el precio mediano de los alquileres por m2 en pesos corrientes de departamentos, respecto a noviembre de 2023”, apuntó el relevamiento de la Udesa.

Bassini sostuvo a este diario que, en un contexto de inflación desbocada y una liberación de las condiciones confeccionar los contratos de locación, la diferencia ya no está en el precio del alquiler, sino en las condiciones del contrato: “Hoy el condicionamiento más importante son las condiciones de los locadores. Son clave al momento de cerrar una operación de alquiler. Hoy estamos poniendo el foco y el eje en las condiciones. Eso va a hacer que el mercado haga que se alquilen o no se alquilen. Porque tenemos que tener cuidado con ese tema, de otra manera vamos a terminar en una gran cantidad de casas ofertadas que no va a querer alquilar nadie”.

“Recién vamos a tener una visión real del impacto del DNU a 60, 90 días de la entrada en vigencia. Es todo muy nuevo. Muchas de las inmobiliarias están viendo cómo está funcionando todo. No es tarea fácil para nadie”, sentenció el corredor inmobiliario.