Aumento de la EPE: "Más allá de los incrementos, el problema es la baja en las ventas"

Además del incremento, la EPE dispuso una actualización tarifaria mensual para consumos registrados a partir del primero de junio, resultante de la aplicación del IPC publicado por el Indec al cuadro tarifario vigente al momento del cálculo.

"La EPE no produce sino que compra, vende y da el servicio, pero no por entenderlo nos deja de impactar", afirmó Diab. Y explicó que bares, restaurantes, heladerías o minikioscos son comercios que tienen "un uso intensivo de energía y muchas veces no tienen la rentabilidad u ocupación" necesaria para sostener el aumento: "Tienen equipos forzosamente funcionando todo el tiempo y el consumo no se condice con el gasto".