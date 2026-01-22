La Capital | La Ciudad | sífilis

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Actualmente sólo se prescribe en el control de embarazos, pero los especialistas aseguran que toda persona sexualmente activa debe testearse una vez al año

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

22 de enero 2026 · 06:10hs
Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Frente al aumento de casos de sífilis en Argentina _que en 2025 alcanzaron su cifra más alta en cinco años_ especialistas advierten en la necesidad de profundizar las actividades de prevención y, sobre todo, incluir los testeos de enfermedades de transmisión sexual como parte de los análisis de rutina que los médicos prescriben a sus pacientes. Actualmente, la detección sólo forma parte del protocolo de atención de embarazos.

"Así como los clínicos piden análisis de colesterol o triglicéridos, se deberían indicar también análisis de HIV, sífilis o hepatitis", considera Gerardo Perafán, clínico del Hospital Centenario y director médico de AHF Rosario, una organización que trabaja en detección y tratamiento de HIV y enfermedades de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo a los datos del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en 2025 se detectaron en todo el país 55.183 casos de sífilis, lo que implicó un 71% más de diagnósticos de la infección de transmisión sexual en comparación con la mediana registrada entre 2020 y 2024.

El crecimiento pone en alerta a los sistemas de salud. La que la sífilis es una infección curable si se detecta a tiempo, pero puede ocasionar graves complicaciones si se retrasa la atención.

Para Perafán, una de las estrategias imprescindibles para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad es incrementar los testeos, no sólo en campañas de sensibilización específicas sobre estas infecciones sino también en los controles de salud de rutina.

"Todos los médicos deberían indicarlos como parte de los chequeos generales. Incluso en los análisis pre quirúrgicos, porque no es lo mismo ir a una cirugía programada cursando un VIH con una alta que hacerlo con un tratamiento y carga viral indetectable", explica a modo de ejemplo.

La detección temprana de la enfermedad, no sólo hace más efectivos los tratamientos y garantiza una mejor calidad de vida a los pacientes sino que también permite cortar la cadena de transmisión. "Todo el mundo sexualmente activo _con y sin pareja estable_ debe chequearse. Y el sistema de salud debe garantizar el funcionamiento de centros de testeo amigables con la población y que funcionen en horarios amigables", destaca y pone como ejemplo la actividad organizada el sábado pasado por la AHF denominada "La Noche de los Testeos".

En esa oportunidad, durante cuatro horas se hicieron 30 testeos de enfermedades de transmisión sexual, lo que permitió detectar tres casos positivos de sífilis.

>>Leer más: Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

No sólo durante el embarazo

La única manera de saber si una persona contrajo sífilis es a través de un análisis de sangre. Los test están disponibles en forma gratuita en todo el sistema de salud pública. La prueba puede hacerse por medio de la extracción de sangre o mediante un test rápido a través de un pinchazo en un dedo. El resultado se entrega 20 minutos después.

Si el resultado del test rápido es positivo significa que se encontraron anticuerpos contra la sífilis en la sangre. Esto puede significar que se está cursando la infección, o que ya se cursó y la persona está curada. Por eso, este resultado se debe confirmar con un segundo análisis.

En Rosario, la realización de análisis de sífilis esta dentro del protocolo para la atención del embarazo, tanto a los inicios de los controles como durante el primer trimestre de gestación. Sin embargo, las pruebas no forman parte de los controles ginecológicos anuales.

"Es importante que las personas sexualmente activas se realicen análisis de sangre para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo no se suele recomendar en los análisis de rutina", apunta Sofía Forte, ginecóloga con experiencia tanto en la salud pública como privada.

Para la profesional, el aumento de los casos de sífilis está relacionada sobre todo con las conductas de riesgo a nivel sexual. "Hay una menor conciencia social sobre la importancia del uso correcto del preservativo", dice y destaca que es un método "cien por ciento" eficaz para evitar cualquier tipo de infección.

El preservativo, remarca, "se debe usar en todo tipo de prácticas, sean orales, vaginales o anales y en todo tipo de relación" y advierte que la sífilis no es la única enfermedad de transmisión sexual que se previene de esta forma sino también el VIH o la hepatitis B.

"Las campañas de concientización, la entrega de preservativos en forma gratuita, la educación sexual integral en las escuelas y los testeos para la detección temprana, son herramientas accesibles y probadas para romper la cadena de contagios", subraya y agrega que "cuando detectamos un caso se debe también tratar a la pareja" porque si existe la enfermedad seguramente también haya contagio.

Perafán coincide: "cuando se testea a una mujer embarazada, también hay que testear a las parejas, porque la enfermedad se cura con penicilina y se previene usando preservativos".

Al fin y al cabo, dice, "es una forma de disfrutar mejor y tener menos problemas. Sexo y responsabilidad es sinónimo de alegría y placer; sexo sin responsabilidad es sinónimo de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual".

>>Leer más: Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Sífilis, una enfermedad silenciosa

La sífilis se transmite principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales sin protección —anales, vaginales u orales— y, en menor medida, por vía transplacentaria o transfusión sanguínea. La enfermedad evoluciona por estadios clínicos (primaria, secundaria, latente y terciaria), y presenta alta transmisibilidad en sus fases iniciales.

En cuanto a los síntomas, una primera etapa genera una lastimadura o úlcera, llamada “chancro” generalmente única y no dolorosa, en la boca, el ano, la vagina o el pene. Muchas veces es acompañada por la inflamación de un ganglio en la zona. Esta etapa inicial se llama sífilis primaria.

Aun cuando no se reciba tratamiento, la lastimadura o úlcera desaparece sola después de unos días, y la infección puede progresar a la segunda etapa o sífilis secundaria, después de un período de “latencia” que es variable y durante el cual no aparecen síntomas. Los síntomas de la sífilis secundaria pueden presentarse hasta varios meses más tarde. Entre estos pueden aparecer: erupción (o ronchas) en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre y aumento generalizado del tamaño de los ganglios, caída del cabello, malestar general, verrugas en la zona genital.

La sífilis se cura con un tratamiento sencillo y seguro que está disponible en forma gratuita en todos los espacios de salud públicos. El tratamiento debe realizarlo la persona que tiene la infección y sus parejas sexuales. Sin tratamiento, la infección puede progresar y causar daños al corazón y lesiones en el sistema nervioso, entre otras consecuencias. También se puede transmitir la infección durante el embarazo y/o parto. Las personas recién nacidas con sífilis congénita pueden sufrir ceguera, daño severo de otros órganos y hasta incluso la muerte.

Noticias relacionadas
Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Los test rápidos se realizarán en el centro comunitario de salud sexual AHF Argentina (Pellegrini 341).

Rosario se suma a la novena edición de La Noche de los Testeos de VIH y sífilis

Un proyecto quiere quitarle la exclusividad a la cooperativa de los maleteros de la Terminal.

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

El plan de desagües cloacales involucra al barrio Hostal del Sol Este

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Ver comentarios

Las más leídas

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Lo último

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Actualmente sólo se prescribe en el control de embarazos, pero los especialistas aseguran que toda persona sexualmente activa debe testearse una vez al año

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Por Carina Bazzoni

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Economía

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Ovación
Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Un ex Central que pasó por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

Un ex Central que pasó por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

Policiales
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La Ciudad
Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo