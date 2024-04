Presentismo docente en Santa Fe: breve historia del surgimiento, caída y renacimiento

Bondesío fue ministro de Educación de Santa fe entre 1991 y 1995 y fue durante su gestión, en 1992, que se incorporó la figura del presentismo , un ítem salarial que se descontaba a aquellos docentes que faltaban. El fundamento original del decreto 2671/92 para su implantación era establecer "un incentivo a la responsabilidad, dedicación y eficiencia en el desempeño de la función". La medida no tardó en ser duramente cuestionada por el magisterio santafesino al considerarla como "extorsiva", ya que quien por distintos motivos debía ausentarse veía reducido su salario. Los gremios docentes recordaron esta semana que, con tal de no sufrir ese descuento, las maestras iban a trabajar enfermas o hasta embarazadas . Porque aun con certificado, el presentismo se perdía igual.

El 23 de septiembre de 2004, cuando la provincia transitaba nueve días de paro docente, el propio gobernador Jorge Obeid anunciaba un incremento en el salario y la eliminación del descuento por presentismo, un viejo reclamo gremial. Una propuesta era considerada "superadora" por los sindicatos. El decreto 1840 de septiembre de 2004 derogaba el presentismo tal como se lo conocía hasta entonces, ya que solo pasaba a descontarse en caso de "inasistencias injustificadas o licencias sin goce de haberes".

2019-04-20 pot 73771713.jpg Carola Nin, ex ministra de Educación de Santa Fe.

El ausentismo en debate

El ausentismo docente era causa que esgrimieron los sucesivos gobiernos que a lo largo de doce años sostuvieron esta política. "Fraude laboral" era una de las categorías que se utilizaban contra el sector.

Sin embargo, en 2011 el médico y especialista en salud laboral Jorge Kohen señalaba en una nota publicada en el Suplemento Educación de La Capital que en Santa Fe "los pedidos de licencia por enfermedad se incrementan en un 10 por ciento cada año", un dato que no iba a cambiar "si no se modifican sustancialmente las condiciones de enseñanza y se atiende con seriedad el problema de la violencia en la escuela". En ese texto, Kohen no desconocía la problemática del llamado "fraude laboral" de quienes "inventan una enfermedad", pero aseguraba que no superaba el 10 por ciento de todos los que piden licencia.

En marzo de 2014 el tema volvió a estar en agenda pero a nivel nacional, cuando en medio de la paritaria federal, el gobierno de Cristina Fernández ofreció tres pagos (una cada seis meses) en concepto de presentismo, pero los gremios lo rechazaron al considerarlo “una extorsión”. “¿Por qué se ha discutido el tema del presentismo?. Consideramos que el prerrequisito esencial e ineludible de la educación es la presencia de los docentes y los alumnos en el aula. Mantener ese vínculo pedagógico, calidad educativa y cercanía”, dijo el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En Santa Fe, el entonces gobernador Antonio Bonfatti dijo entonces que el presentismo era "una mala figura" y que lo que había que lograr "era que el maestro, si tiene que dar un ejemplo frente a los niños, concurra a clases por sus propias convicciones y cambiar la mentalidad”.

educación escuela docentes.jpg

Asistencia perfecta

Pero ahora el recuerdo del presentismo volvió a surgir con el lanzamiento por parte de la provincia de un Plan Asistencia Perfecta para los docentes.

La medida, presentada por los ministros provinciales de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, implica una suma mensual y trimestral no remunerativa para docentes y directivos que no falten durante esos períodos. Para un maestro de grado el incremento es de 57.400 pesos por cargo docente al mes, lo que representa un 13 por ciento del salario.

Fue el propio ministro de Educación quien explicó que el objetivo obedecía, en parte, a que el año pasado se pagaron 100 mil millones de pesos en reemplazos y que la proyección para este año era 250 mil millones. Tal como publicó este miércoles La Capital, los sindicatos plantearon que se mete en la misma bolsa a docentes que están de licencia por ocupar cargos en el Ministerio de Educación o aquellos que forman parte de los equipos directivos de las escuelas. Y que si bien pueden existir abusos en el uso de licencias, son más las enfermedades derivadas del ejercicio del oficio y de las condiciones laborales.

El ministro explicó que cuando el docente solicite una licencia "no se le va a descontar ni un centavo", pero que el premio se otorgará a aquellos que "no pidan licencia ni justificadas ni injustificadas". Y por lo tanto, "al docente que no pueda estar en el aula porque cursa un embarazo o porque tenga una enfermedad, se le va a pagar el 100% del salario, pero no el premio".

Desde Amsafé Rosario, su titular Juan Pablo Casiello "acá no hay ningún premio, acá lo que hay es una extorsión y una sanción". Y agregó: "Es el viejo presentismo que tanto rechazamos en los años 90' y que hizo que miles de compañeros y compañeras fueran a trabajar enfermos y en malas condiciones para que no les descuenten una parte de su salario y poder cobrar lo más completo posible un salario que ya de por sí no alcanza". Desde Sadop Rosario calificaron a la medida como "una barbaridad inmoral argumentada en una serie de mentiras". Quien también se pronunció fue la exministra de Educación del socialismo Claudia Balagué, para quien "el presentismo docente en Santa Fe ya fracasó" y que "sus resultados distan de ser los mejores".