Aseguran que el Estadio Mundialista de Hockey necesita arreglos clave

Las dos torres de iluminación que no funcionan en el estadio Luciana Aymar.

iluminación y riego limitados

“Esta situación de deterioro se nota desde hace tres meses. Se la trasladamos a la Asociación de Hockey del Litoral (gestiona el predio) y a la Municipalidad, pero no hubo respuestas. Son muchos los clubes que pagan un alquiler porque no tienen espacio para todas sus categorías. Se entrena hasta las 22 o 22.30, pero la mitad de la cancha no está iluminada y tampoco funciona el riego, que costó millones de pesos. Son cosas que se rompen porque falta mantenimiento”.