La Capital | La Ciudad | Mujer

La mujer que crea mundos imaginarios para que escape el dolor

Gisela Pavé es voluntaria y se ocupa de cantarles a los chicos que deben recuperar la infancia interrumpida por el dolor

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

4 de enero 2026 · 06:20hs
Gisela Pavé transforma

Gisela Pavé transforma, trastoca, enciende una chispita, un brillo en la mirada de los pequeños. 

Es el mediodía de la última semana del año. El calor sofoca, todo movimiento parece un exceso. Una guitarra se cuela en el trajinar del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que parece ajeno a la térmica. Gisela Pavé canta y sonríe, canta y sueña que está creando un mundo imaginario capaz de conjurar el dolor que la pequeña paciente no entiende. Es voluntaria y se atrevió a los abrazos musicales con la convicción de recuperar la infancia interrumpida por la enfermedad. Si bien trabaja en todas las áreas, lo hace especialmente en oncología y donación de médula ósea.

Pertenece al servicio de voluntarias del hospital que lleva 57 años, de contención y asistencia diaria a pacientes y familiares, y le sumó creatividad. Desde hace 16 años, cada lunes, recorre las habitaciones “modificando con canciones ese ambiente neutro, triste, de paredes blancas, llevando instrumentos, para que ese niño internado recupere la alegría y el juego”, explica Gisela con naturalidad, aligerando de peso a un compromiso que pocos sienten.

Guitarra, bombo, teclado, pandereta, un repertorio de canciones infantiles tradicionales o aggiornadas y hasta una nariz de payaso son las herramientas con la que Gisela transforma, trastoca, enciende una chispita, un brillo en la mirada de los pequeños. Trabaja en forma coordinada con los equipos médicos que le informan qué niños necesitan su magia creadora de mundos porque están tristes, con quimioterapia o cirugía en puerta, o porque están agobiados y ni siquiera hablan. Y allí va ella.

“Que los niños no pierdan su infancia más allá de la enfermedad, porque a veces queda detenida por tratamientos extensos o pronósticos no muy buenos. Entonces intentamos crearles un mundo imaginario dentro del hospital, que se sientan acompañados con un abrazo, una palabra, juegos y música”, detalla. Y dice que, aunque intangible, la fantasía se vuelve real para el sistema inmunológico: “Hace que estos niños ingresen a cirugía o tratamiento con menos ansiedad, con más posibilidades y mejor respuesta”, dice sobre la esencia del servicio de voluntariado.

“Hace poco, en una plaza, un adolescente me abrazó y me dijo que soy la que le cantaba”, relata. Y dice que es frecuente que en el proceso de cura y control en el área oncológica los niños le recuerden esos momentos transformadores de música.

Gisela Pavé es además acompañante terapéutica y lleva años “luchando por una sociedad donante, empática y solidaria”, dice antes de agregar: “Tengo un compromiso muy personal con la parte oncológica y donación de médula ósea”.

Lleva años, ayudando a distintas organizaciones que trabajan el tema, después de haber perdido a su pareja “que no llegó al trasplante de médula porque 20 años atrás aún no había tanta conciencia sobre la donación”, asegura.

“Transformé ese dolor en ayuda al otro y en ponerme en su lugar, porque yo estuve ahí”, señala sobre su voluntariado. Y entusiasma sobre las actividades que habrá en la ciudad, el próximo 15 de febrero, por el cáncer infantil. Aunque sólo se la vea llegar con su guitarra, lleva la capa invisible de los superhéroes que abren ventanitas para que escape el dolor.

Noticias relacionadas
El Hospital Italiano, uno de los efectores de gestión privada ubicado en el barrio España y Hospitales, en la zona sur de Rosario.

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

El deterioro genera peligro latente en distintas carreteras nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe.

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

La ciudad se distingue por la enseñanza y la práctica de danzas de todo el mundo.

Rosario se distingue como una capital de las danzas

El tiempo juega a favor de las actividades al aire libre.

El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Lo último

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos

Se concentraron frente al Mercado del Patio y dijeron que la intervención a su país significa “la apertura de un camino”

Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos
La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Por Morena Pardo
Zoom

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Ovación
La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa
Ovación

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Policiales
El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

La Ciudad
Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side