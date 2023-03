Aníbal Fernández se enojó cuando le cuestionaron su actuación en Rosario: "No subestimé nada" 

Hoy, ante la consulta sobre si desde su cartera se había subestimado el problema de la violencia narco en Rosario, el titular de Seguridad embistió: "No subestimé absolutamente nada, eso lo dice usted, no son palabras mías. Lo invito a que busque un video y me muestre dónde dije semejante barbaridad. Así que no tengo que ver con lo que dice usted. Cuando asumí después del juramento al primero que recibí fue al gobernador de Santa Fe. Y estudié todo lo que pasaba en Rosario y en la provincia. Todo lo que ven aquí está funcionando a pleno, todo lo que estamos haciendo es seguir creciendo".