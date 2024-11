Alumbrado público: el Concejo se apresta a aprobar el pliego para la licitación

Asesinato de "Pillín" Bracamonte: el alumbrado público de la zona del crimen no funcionaba

Modernización led

En la audiencia de presentación que se produjo a principios de octubre, los funcionarios de Espacio Público explicaron que la idea es seguir incrementando el uso de tecnología led, que ya tiene una fuerte presencia en avenidas, a distintos barrios y distritos de Rosario. La ciudad hoy cuenta con una cobertura del 70% y el objetivo es llegar al 100% de esa tecnología antes de que termine la actual gestión en 2027.

Según el proyecto, el nuevo servicio de mantenimiento del alumbrado público de Rosario tendrá 24 horas de atención en tres turnos operativos, todos los días; 130 personas afectadas al sistema; 14 camionetas equipadas para trabajos, 16 hidrogrúas para trabajos en altura, 6 cuadrillas especiales para seguridad eléctrica, 3 centros operativos en distintas zonas de la ciudad y un centro de atención de reclamos para procesar 400 llamados diarios de vecinos.

Los ejes del pliego de concesión incluye los programas: calidad del servicio prestado e indicadores de calidad (en cuanto al tiempo de respuesta tras un reclamo, por ejemplo); mitigación del riesgo eléctrico (destinado a prevenir accidentes, fundamentalmente en espacios públicos); disposición controlada de residuos (con acopio controlado de las lámparas de mercurio); despeje de luminarias (liberación de ramas menores y follajes de 1,5 metros) y mitigación del vandalismo.

>>Leer más: Alumbrado público: a través de monitoreo satelital el municipio recuperó luminarias robadas

WhatsApp Image 2024-11-11 at 15.15.53 (2).jpeg

Desafíos

Entre los desafíos, se mencionan el programa de modernización del alumbrado público; con nuevas tecnologías aplicadas a la iluminación; reemplazo de nuevas luminarias; utilización de nuevas fuentes luminosas e implementación del sistema de telegestión. También el programa de mantenimiento de espacios de recreación, con la incorporación de personal especializado para las tareas específicas de mantenimiento programado y preventivo; y ampliar capacidades operativas para control, reparación y mitigación del riesgo eléctrico.

Por último, contempla mejoras en la calidad del servicio, mediante la optimización del uso del sistema de georreferenciación (GPS) y desarrollo del programa de respuesta inmediata de reparaciones (RIR); e innovaciones en el centro de atención de reclamos 147 con el sistema informático de reclamos de alumbrado público (SUA), y la posibilidad de que los vecinos puedan realizar sus reclamos a través de la web; Munibot y Rosario Responde.

>>Leer más: Ya se robaron más de 2 mil luces led del alumbrado público

WhatsApp Image 2024-11-11 at 15.15.54.jpeg

Autódromo

En tanto, Gobierno también aprobaría hoy otro despacho importante que sería sancionado en el recinto en la sesión del jueves. Se trata de la renovación de la ordenanza que regula el funcionamiento de carreras en el autódromo municipal. El consenso que se construyó indica que se rubricará la ordenanza en los mismos términos de la vigente, con las seis fechas anuales (5+1) y una carrera excepcional más en diciembre de este año.

"La intención era tener más fechas. Sería bueno para el autódromo, pero el equilibrio con los vecinos es muy delicado. Más allá de la discusión de quién estaba antes, hay un fallo judicial de clausura vigente y la pista funciona por la buena voluntad de los que viven alrededor, que nos permiten sacar esta ordenanza cada cinco años, porque entienden que le da vida a la ciudad, que genera recursos económicos y turismo", explicó una fuente del Palacio Vasallo.

Lo cierto es que fue un buen año para el Juan Manuel Fangio desde el punto de vista deportivo: hubo fecha nacionales de Turismo Nacional, TC Pista y TC 2000. Para todas las organizaciones fiscalizadoras nacionales e internacionales, como el Automóvil Club Argentino, la Asociación de Turismo Carretera y la Organización de Conductoires Latinoamericanos, Rosario es una plaza operativa atractiva.

De hecho, la fecha especial que se agregará este año es para una categoría internacional muy importante, la South America TCR (Touring Car Championship). Pero primó la conservación de la paz con los vecinos de la zona.

Prórroga de taxis

Otro de los temas que se discutió en el Concejo tiene que ver con taxis. La comisión de Servicios Públicos definió este lunes mantenerse en cuarto intermedio a la espera de fijar una posición respecto las propuestas de exención del pago de canon relativo a licencias de taxis, las prórrogas de las licencias 2014, y la regulación de la publicidad en vía pública respecto aplicaciones.

En cuanto a las prórrogas, las organizaciones de taxistas piden dos años y algunos bloques coinciden, pero otros creen que a pesar del delicado contexto económico, hay unidades que están muy deterioradas y por su antigüedad, han quedado desfasadas con el resto de la flota. Sin embargo, se da por descontado que habrá algún tipo de extensión, porque no están dadas las condiciones para dar de baja a ningún vehículo.

"Entendemos que no hay planes de ahorro, sabemos que aún con buena voluntad los titulares no pudieron cambiar el coche por la situación económica y del mercado automotriz, y que los costos de mantenimiento se dispararon. Pero hay autos que ya no están en estado para poder circular, han quedado muy descalzados", dijo el edil Carlos Cardozo, vicepresidente de la comisión.

La comisión quedó abierta, y la discusión se definirá entre miércoles y jueves antes de la sesión. Lo mismo sucederá con los cánones de las licencias que vencen, punto que está todavía en conversaciones y que también debe pasar por la comisión de Presupuesto.