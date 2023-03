Ante la escasa oferta de alquileres, ya aparecen contratos fuera de la ley

En ese sentido, recordó que acceder a este tipo de acuerdos es completamente ilegal y que nadie debería aceptarlo. "Tenemos derechos adquiridos y hay que hacerlos valer", subrayó. Quienes tengan dudas o quieran asesorarse, pueden comunicarse con la Asociación de Inquilinos de Rosario y evitar este tipo de circunstancias.

Además, el referente de los inquilinos detalló que estos contratos ilegales ocurren en toda la ciudad, independientemente de la zona en la que esté ubicada la propiedad. Dueños que quieran sacar ventaja los hay tanto en los barrios como en el centro.

Según Canelli, otro de los problemas a los que se enfrentan los inquilinos es que los propietarios quieren finalizar los contratos de manera abrupta cuando perciben que el precio quedó desfasado. "El propietario puede proponerlo, pero el que decide es el inquilino", recordó.

Por su parte, Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, sostuvo que "hay una ley vigente que establece un plazo mínimo de 36 meses y que todo lo que se encuentre por fuera de ese marco es ilegal". Sin embargo, admitió que pueden darse este tipo de irregularidades. "Existen posibilidades de que la gente pase el semáforo en rojo, pero no es lo que corresponde", ejemplificó en contacto con este diario.

El representante de los corredores precisó que si una vez cumplido el contrato por tres años se renueva por un año más, no se está incumpliendo la ley. En cambio, si alguien quiere realizar un contrato nuevo por un plazo menor el caso debe ser denunciado. Incluso, instó a notificarlos en el Colegio.

Para Gariboldi un contrato de 36 meses en "este contexto de incertidumbre económico y política no es acorde a los tiempos que vivimos". Opinó que una única actualización anual con una inflación mensual que ronda el 7% hace muy difícil que los propietarios quieran alquilar los inmuebles.

Poca oferta y mucha demanda

Según el portal del Colegio de Corredores Inmobiliarios, en Rosario hay 67 mil inmuebles a la venta y sólo 1.200 en alquiler. "Los números hablan por sí solos", argumentan los corredores. Creen que todos los actores "están padeciendo una ley que es altamente perjudicial".

La oferta de casas y departamentos para alquilar en Rosario es muy poca y la demanda cada vez más alta. Cuando aparece un lugar para alquilar, se ocupa inmediatamente y mientras tanto los propietarios decidieron poner sus inmuebles a la venta porque especulan que alquilarlos no les conviene.

Aún así, Gariboldi confirmó que en Rosario no se está expandiendo el boom de los alquileres temporales, como en otras partes del país. "No es un mercado con una demanda tan importante como el de residencias. No son sencillos los contratos temporales, requieren de cierto equipamiento y en la ciudad vienen en el mejor de los casos de visita por un fin de semana o en casos puntuales como formación profesional o atención médica", expresó.

La Asociación de Inquilinos tiene otra mirada. Canelli indicó que "quien tiene una vivienda extra para sacarle rédito, ya tiene un negocio rentable". "Dicen que no es rentable alquilar en este país, pero hay que recordarles que están alquilando un departamento en San Luis y Paraguay y no en la costa de Miami", chicaneó. Además agregó: "Es gente realmente acomodada la que puede tomar esa decisión. Ponen el inmueble a la venta y no se ocupa. Pasan meses, años y no se vende porque hay baja demanda".

Sobre las críticas a la ley de alquileres, analizó que la normativa "fue un punto de largada, no de llegada". Resaltó que tiene cosas favorables, como los tres años de duración del contrato y el ajuste estipulado por Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto, asumió que "hay muchas por mejorar en un momento económico muy complejo a nivel mundial".

Los inquilinos que en el mes de abril deban enfrentar el ajuste anual establecido en la normativa vigente se encontrarán con una suba por encima del 90%, el máximo registrado desde que rige la ley.