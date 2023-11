Alquileres: "Dejar los contratos librados al acuerdo ente partes perjudica a los inquilinos"

En las primeras declaraciones tras su triunfo del domingo, Javier Milei dijo la ley de alquileres “debe ser derogada” y que los contratos de locación deberían celebrarse libremente entre entre inquilinos y propietarios “en cualquier moneda” , lo que dejaría vía libre a convenios tasados en dólares, entre otros perjuicios para quienes no tienen casa propia.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, D’Orazio no ocultó su preocupación por los primeros pasos que está dando el presidente electo en materia de alquileres. “Lamentablemente, la ley 27.551 venía con muy poca autoridad producto del accionar del gobierno actual que no protegió la ley, que no buscó un Ministerio de Hábitat que sea ágil en la resolución de conflictos, y esto le resta la autoridad a esa normativa a 40 días de ponerse en vigencia, generando otra vez incertidumbre hasta el 10 de diciembre cuando Melei asuma la presidencia”, agregó.