Alesso: "La cláusula gatillo es útil, pero no es la panacea"

La secretaria general de Amsafé provincial, Sonia Alesso, valoró ayer la cláusula gatillo, que el gobierno provincial dará de baja como instrumento, pero instó a encontrar otro mecanismo para actualizar los sueldos docentes."Nadie puede asegurar cuál será la inflación en 2020", advirtió.

"Es un mecanismo útil que garantiza ir acompañando la inflación, pero no es la panacea universal", aseguró la también titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), luego de que el gobierno provincial anunciara un aumento del 4,1 por ciento a cuenta de futuros aumentos paritarios.

"Nos tienen que convocar a la paritaria y discutir en ese marco, no se puede hacer un debate por los medios sino en una mesa donde discutamos el salario, las condiciones de trabajo, la salud de los docentes, la cuestión de los cargos, los temas pedagógicos,no se puede estar discutiendo cláusula si o no", precisó en declaraciones a La Ocho.

En tanto, anticipó que será necesario implementar algún tipo de actualización. "Me niego a que sea una discusión sólo de porcentajes, tiene que ser un debate serio, nosotros hoy no podemos prever cual será la inflación del 2020, no lo puede prever nadie, entonces hay que pensar en un mecanismo para predecir la discusión salarial", precisó.

Por su parte, Martín Lucero, al frente de Sadop Rosario, rechazó que el incremento anunciado por el gobierno de Omar Perotti se tome como adelanto de la política salarial 2020, "ya que dicha suma es cumplimiento de lo acordado como cláusula gatillo firmada en la paritaria de marzo de 2019".

"El monto del 4,1 por ciento corresponde a la cláusula gatillo del mes de noviembre. La enorme diferencia entre aceptar uno u otro concepto en el pago, es que la cláusula gatillo se considera un incremento que se suma al básico salarial", insistió.