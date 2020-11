Alertan por el crecimiento de estafas en alquileres de casas de fin de semana

Una especialista en alquileres de fin de semana secunda ese análisis. “Esto pasa todos los años, pero este va a ser peor, porque la gente tiene necesidad de alquilar algo que no sea tan caro y eso la lleva a hacer este tipo de cosas. Hay varios casos, pero no los pueden denunciar, porque no fueron contratados a través de un corredor”, subraya la corredora inmobiliaria María Belén Rivero (matrícula 731), de Temporarios Rosario.

Las modalidades son dos. La primera es una persona que alquila una casa al propietario y luego la subalquila, incluso en la misma fecha, a múltiples interesados. Usa el inmueble para mostrarlo, toma la seña y se esfuma, por lo que perjudica al propietario y al inquilino. La otra es ofertando casas a través de la web, y el que alquila sin ir a verla ni pedir la documentación, la reserva porque está desesperado y cuando llega el momento de entrar, la casa no existe, no está disponible o los dueños nunca se enteraron.

Conciliaciones

Desde el Ministerio Público de la Acusación revelan que no hay denuncias recientes de este tipo, aunque sí hubo en años anteriores. Generalmente se terminan resolviendo en conciliaciones, ya que la mayoría de estos casos terminan siendo incumplimientos civiles, más que penales, por ejemplo cuando se alquila una casa con ciertas características, y finalmente tiene otras. Pero eso no representa una estafa, que involucraría pagar por algo que no existe, entre otras posibilidades.

La recomendación de las inmobiliarias es que los clientes trabajen con un corredor matriculado, habilitado, y que chequeen esos datos en la página del Colegio donde está el padrón. “Si lo hacen por dueño directo, que pidan toda la documentación que pruebe que es realmente su propiedad, pero tampoco garantiza que mañana llegues y no se lo haya alquilado a otra persona”, indicó Rivero.

Gariboldi, en tanto, apuntó que “no hay que reservar por la web ni realizar operaciones por vía electrónica”, y aconsejó que el interesado “verifique que está tratando con un corredor inmobiliario inscripto en el colegio y pida la credencial”, además de visitar la propiedad por dentro previamente.

Desde la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), Leandro Ramírez Loy advirtió que pasar a mirar la casa “tampoco asegura que no va a ser una estafa”. “Si van a hacerlo por dueño, cuando vean la propiedad pidan que le muestren un boleto o escritura pública que constate que es el propietario. De lo contrario, es inevitable que caigan en estas maniobras”, manifestó.

Respecto del panorama de cara la temporada estival, los corredores coincidieron en que la mayoría de las propiedades ya están reservadas para diciembre y enero, pero aún quedan algunas quincenas sueltas de febrero. Los precios se mantienen, y no se modificaron, pero arrancaron alto: desde 8.000 pesos por día en adelante en febrero, y de 2.000 a 3.000 dólares por todo el mes de enero, aunque quedan muy pocos inmuebles disponibles.

Los tips claves para reservar un inmueble sin sorpresa

En el marco de un crecimiento de las estafas, La Capital consultó a Ariel D’Orazio, responsable del Consejo Asesor de la Vivienda en la Oficina Municipal del Consumidor, para que enumere algunas recomendaciones para evitar ser víctima de los timadores.

El primero es solicitar al propietario el título de propiedad. “Además, su DNI sirve para verificar que es quien luego realmente otorga autorización para alquilar la propiedad sin que surja ningún contratiempo”, menciona D’Orazio. Algo que también se puede solicitar es un teléfono fijo, para comprobar a través de la web que coincida la información con la dirección física del inmueble y los datos del titular que será quien deberá figurar en el contrato.

También, señala que “es imperioso pedir inventario previo de la casa y también contrato, para no tener sorpresas”. Chequear con Google Maps que la casa exista es otra posibilidad, y para el caso de Funes, Roldán, Pérez y Pueblo Esther, se puede ir y corroborar que quien alquila sea el dueño, y que la casa esté desocupada. Por último, considera importante “consultar que los servicios estén incluidos en el precio, ya que algunos alquilan y después se los cobran aparte”. Pagar seña y no la totalidad, por si ocurre algún problema, es el último de los tips.