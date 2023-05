Ahora los socavones de tierra aparecieron en Puerto Norte

Ahora, el deslizamiento se trasladó a Puerto Norte. El director de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, aclaró a La Capital que como no hay muelles, ya que el paseo está asentado sobre terrenos de la barranca, se trató de un "simple" deslizamiento de tierra con hundimiento. "Veremos cómo Obras Públicas procura los materiales para rellenar el lugar y refuerza la barranca con un refulado. Pero insistimos, no hay peligro. Es un derrumbe en un sitio que no es muelle, no hay por ende estructura para peritar o analizar, porque no hubo terreno ganado al río, sino solo tierra y barranca. Es un deslizamiento que hay que reparar para que no siga avanzando", precisó.