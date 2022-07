Advierten que la reducción de la faena impactará en los precios de venta al público de la carne

“A nivel de exportación, el sistema continúa restringido. Si bien no hay prohibiciones, se tienen que realizar declaraciones juradas para exportar. Esto se apuntó a nivel gubernamental para incentivar aún más el consumo per cápita interno. Localmente hay un leve incremento del consumo de faena. Estamos llegando a los 50 kilos por habitante per cápita, antes estábamos cerca de los 45”, señaló Bandeyán Breser.