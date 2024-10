Advierten que 70% de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza

Docentes, decanos, estudiantes y no docentes de las facultades encabezarán este miércoles una nueva Marcha Federal Universitaria , en contra del inminente veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Una norma que, entre otros puntos, garantiza una recomposición salarial para los trabajadores de las casas de altos estudios. Advierten que 7 de cada 10 trabajadores (docentes y no docentes) cobran un salario por debajo de la línea de pobreza . Un informe del concejo de rectores alerta que los sueldos de los profesores de la Argentina son los más bajos de América Latina.

"Estaremos en la marcha con nuestro rector, Franco Bartolacci, y todos los decanos de la UNR. Este es un reclamo que nos permite seguir funcionando y no pone en riesgo las finanzas del país esta ley", dijo Pedro Ferrazini, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El decano recordó que el impacto de la ley de financiamiento representa el 0,14% del PBI destinado a la educación superior, por lo que no compromete el equilibro fiscal que pretende la Casa Rosada.

En contacto con "El primero de la mañana" de LT8 , apuntó que los países más avanzados invierten al menos cinco o seis veces más, y no ponen en riesgo su sistema económico y financiero. En este sentido, el decano de Arquitectura advirtió que más del 70 por ciento de los trabajadores de la universidad cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza. "Ayer el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado sobre los sueldos de los trabajadores, se refiere a sueldos con más de 30 años o 40 años de antigüedad, son casos excepcionales, pero lo cierto es que 7 de cada 10 sueldos de la universidad están por debajo de la línea de pobreza ".

Según el informe " Emergencia salarial de los trabajadores universitarios ", publicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más del 85 % de los docentes universitarios argentinos cobra salarios por debajo de la línea de pobreza , al igual que ocurre con el 60 % de los puestos de no docentes.

El estudio advierte además que las remuneraciones de los profesores locales quedaron últimas en un listado de once países de América latina. Según este índice comparativo, un docente titular —con dedicación exclusiva— gana en el país 1124 dólares al mes, mientras que en Brasil un profesor gana US$ 4231, seguido por Uruguay, Costa Rica y Ecuador. El puesto 10 lo ocupa Colombia, con sueldos de US$ 1703 mensuales para esa categoría.

"Tenemos un sistema universitario y científico serio que han marcado el rumbo de muchos avances impactando de lleno en la sociedad. Cuando eso no está bien remunerado las personas tienen que pensar en reconstruir su vida en otro lugar", apuntó el decano de Arquitectura de la UNR.

De cara a la marcha de esta tarde, dijo que espera que sea multitudinaria, y explicó: "No es solo un reclamo al gobierno nacional, también estamos tratando de explicarle a la sociedad la importancia de la universidad en el futuro de la sociedad. En definitiva, el sector productivo se abastece de ella, la industria de la construcción, el diseño o la expresión gráfica, la formación de sus profesionales depende de nuestra casa de estudios. Eso hace a un sistema ciudadano completo, no es sólo económico, sino la construcción de la identidad nacional a través de un sistema universitario del cuál participan casi 5 millones de argentinos".