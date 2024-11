Advierten sobre la escasa desinfección de tanques de agua en Rosario: ¿cada cuánto hay que hacerlo?

Antes de la temporada de verano es fundamental verificar la calidad del agua que se consume a diario. Desinfectar los tanques y cisternas de una casa o un edificio es una tarea que hay que hacer por lo menos una vez al año, advierten desde Aguas Santafesinas. Si el mantenimiento de los tanques no se realiza el agua corre riesgos de no ser saludable "y eso ya no depende del servicio que presta la empresa". En Rosario, hay una ordenanza municipal que determina las pautas a seguir en este tema. ¿Se cumple? ¿En qué consiste la limpieza? ¿Cuánto cuesta el servicio?