A casi un mes de su desaparición, no pierden las esperanzas de encontrar a un joven pescador

La familia reclama que las autoridades intensifiquen los rastrillajes por tierra, mientras no hay novedades de su paradero por vías fluviales

"Queremos encontrarlo, sea como sea", suplicaron este jueves los familiares del pescador que desapareció en el río Paraná hace casi un mes mientras pescaba frente al Monumento a la Bandera. Prefectura Naval Argentina busca el cuerpo del joven de 23 años por vía fluvial a lo largo del curso, pero aún no aparece. La familia, por su parte, no pierde las esperanzas y reclama que también intensifiquen los rastrillajes por tierra. "Puede estar golpeado y mucha gente no sabe que está desparecido", comentó su hermana Lara.