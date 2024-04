La cita esperada del Turismo Nacional cumplió en Rosario las expectativas en un contexto difícil

El Turismo Nacional atrae, atrapa. No hay caso. Más cuando volvió a Rosario después de un año de ausencia, en un autódromo en el que todos en el mundo tuerca nacional o zonal buscan referenciarse. Más allá de la fama que cosechó en las últimas décadas por la delincuencia que trae aparejado el narcotráfico, la ciudad es polo de atracción siempre.

En el plano turístico, por su río, sus parques, su gastronómica y su oferta cultural que no quiere bajar la cabeza pese a los que pretenden cercenarla, hasta el deportivo. Y sobre todo el automovilismo, que es una actividad que exige muchos costos y el traslado es uno de ellos. A una gran mayoría le conviene este epicentro, que tiene en Santa Fe además al Parque de la Velocidad de San Jorge (ahora dirigido por el expiloto de esa ciudad, Damián Romero) y el óvalo histórico de Rafaela . Y al TN ni hablar, con mucha presencia regional de pilotos y equipos , que a la hora del espectáculo que todo el mundo fue a ver en pista, no defraudaron. Dura lucha en la Clase 2 para la victoria de Pablo Ortega, del Procacitto Racing de Las Rosas . Gran triunfo de Germán Todino en la Clase 3 , con series además palo y palo.

Todo el mundo reflejó en el Fangio las dificultades actuales, con muchas empresas en franca contracción de sus actividades por el rumbo económico, que son las que bancan el automovilismo en general. Y en ese sentido, para poner un auto en pista hoy no se habla de menos de 10 millones de pesos y a la mayoría de los pilotos obviamente les cuesta juntar el presupuesto.

Un ejemplo de ello fue Alejo Borgiani, el casildense que ha sido referencia de la categoría en la Clase 2 y hasta Rosario no había podido iniciar la temporada. Pero con la ayuda del Giacone Competicion de su ciudad, y contando con la cercanía, se presentó en el Fangio y la rompió.

Venía para un asado y corrió

“Hace una semana estaba pensando en venir igual, pero a comer un asado con los amigos para ver la carrera, pero Sergio Giacone me ayudó muchísimo para correr acá. Y con este resultado espero ahora poder ir a Termas”, donde se disputará la quinta fecha. “Está complicada la mano, espero que se empiece a mover un poco y pueda correr allá”, le contó feliz a Ovación en un podio del que no quería bajarse y se prestó a todas las fotos.

Borgiani fue al fin y al cabo uno de los 49 autos inscriptos en Clase 2 y los 39 de la Clase 3, una cifra más que importante que Moriatis resaltó por supuesto, porque hay categorías que no pueden llegar ni a poner 20 autos en el asfalto. Aunque no todos largaron y varios se fueron de Rosario con la preocupación de que tal vez en la próxima no puedan estar por los autos rotos y el costo de repararlos.

Uno de ellos fue el rosarino Santino Balerini. También el nicoleño Martín Mura, que no pudieron largar la final, mientras que a Iñaki Beitía le pasó lo mismo pero en carrera cuando perseguía a Borgiani.

Cosas de las carreras, claro. Pero que en una situación complicada, que se vio en tribunas que no estuvieron repletas como antaño pese a la muy buena concurrencia, son piedras en el camino.

Camino que en Rosario se allanó más que bien, con el apoyo de los gobiernos provincial y municipal (estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro y la secretaria de Deportes y Turismo de la ciudad, Alejandra Mattheus), que entienden que estas actividades hay que rodearlas por el movimiento económico que generan. Por eso, pese al contexto, la esperada cita del TN cumplió con las expectativas.