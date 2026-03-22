La Capital | actriz

La actriz Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: recorrió el MALBA y posó en la Casa Rosada

La actriz estadounidense visitó la ciudad a mediados de marzo de manera discreta y compartió imágenes del viaje en sus redes por su cumpleaños

22 de marzo 2026 · 20:19hs
La actriz Reese Witherspoon eligió Buenos Aires para una escapada cultural y gourmet que coincidió con su cumpleaños número 50

La actriz Reese Witherspoon eligió Buenos Aires para una escapada cultural y gourmet que coincidió con su cumpleaños número 50

Reese Witherspoon eligió Buenos Aires para celebrar sus 50 años. Sin agenda oficial ni anuncios previos, la actriz estadounidense recorrió la ciudad a mediados de marzo con un perfil bajo: visitó museos, caminó por la Plaza de Mayo y cenó en uno de los restaurantes más reconocidos de la escena local. El viaje pasó casi desapercibido hasta que una serie de imágenes, propias y de los lugares que la recibieron, terminó de reconstruir su itinerario.

Uno de los momentos más resonantes fue su visita al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malba. La protagonista de Legalmente rubia recorrió las salas en medio de los visitantes habituales y prácticamente nadie la reconoció. Fue la propia institución quien lo confirmó a través de sus redes sociales con un mensaje que no dejaba lugar a dudas: "Sí, era Reese Witherspoon", escribieron, aprovechando para saludarla por su cumpleaños. En ese recorrido, Witherspoon se acercó a obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Berni y Xul Solar.

Paseo por Casa Rosada

El tono relajado del viaje se repitió en cada parada. Desde la Plaza de Mayo, con vestido negro de lunares y anteojos de sol, posó sonriente frente a la Casa Rosada en una imagen que ella misma subió a Instagram, donde tiene millones de seguidores. La foto formó parte de un carrusel que publicó el 22 de marzo, día de su cumpleaños, acompañado de un mensaje personal: "Cumplo 50 hoy… simplemente pensé en mostrarles algunos momentos destacados. Hay que reír todos los días que se pueda".

Cena con estrella Michelin

La gastronomía porteña también tuvo su lugar. Witherspoon fue vista en Roux, restaurante de Recoleta reconocido por la Guía Michelin, donde compartió una cena con su pareja, el financista alemán Oliver Haarmann. El chef Martín Rebaudino la recibió en persona y desde el local celebraron la visita en redes destacando la calidez de la actriz.

El paso de una figura de ese calibre por la ciudad enaltece a Buenos Aires, tanto por su oferta cultural como gastronómica.

Ver comentarios

Las más leídas

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Frank Kudelka: La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Lo último

Mazzantti, el destacado de Newells: El hincha nos acompañó y se merecía gritar un gol así

Mazzantti, el destacado de Newell's: "El hincha nos acompañó y se merecía gritar un gol así"

Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: recorrió el MALBA y posó en la Casa Rosada

Reese Witherspoon celebró sus 50 años en Buenos Aires: recorrió el MALBA y posó en la Casa Rosada

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Sudamericana de Lácteos entró en crisis en medio del cambio de dueños. La firma mantiene tres meses de salarios impagos y deudas con tamberos de la zona del departamento San jerónimo.
Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde
La ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium
La Ciudad

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años
Policiales

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez
Policiales

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Frank Kudelka: La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ovación
Newells salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi
Ovación

Newell's salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Newells salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Newell's salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Messi llega afilado al país para despedirse del público argentino antes del Mundial

Messi llega afilado al país para despedirse del público argentino antes del Mundial

Central Córdoba rescató un punto sobre el final y sigue invicto en la Primera C

Central Córdoba rescató un punto sobre el final y sigue invicto en la Primera C

Policiales
De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde
La ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del golpe, la marcha en Rosario tendrá un cierre musical con 40 artistas en escena

A 50 años del golpe, la marcha en Rosario tendrá un cierre musical con 40 artistas en escena

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

De desertor a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Por Ruth Oitana
La Región

De "desertor" a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste