La Capital | Juegos Suramericanos | Capogrosso

Los Capogrosso empezaron con todo los Juegos Suramericanos, ante una multitud en el parque Independencia

Nicolás y Tomás Capogrosso hicieron pesar su favoritismo en el debut del voleibol de playa y ganaron también las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza

13 de septiembre 2026 · 18:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Nicolás y Tomás Capogrosso se lucieron en el debut del voleibol de playa de los Juegos Suramericanos

Celina Mutti Lovera

Nicolás y Tomás Capogrosso se lucieron en el debut del voleibol de playa de los Juegos Suramericanos, con un gran marco de público.
Nicolás Capogrosso saca

Celina Mutti Lovera

Nicolás Capogrosso saca, con la multitud expectante detrás. Junto a Tomás iniciaron muy bien los Juegos Suramericanos.
Los hermanos Capogrosso se impusieron con autoridad a la dupla ecuatoriana de voleibol de playa. A full

Los hermanos Capogrosso se impusieron con autoridad a la dupla ecuatoriana de voleibol de playa. A full, en el debut de los Juegos Suramericanos.
Los Capogrosso empezaron con todo los Juegos Suramericanos, ante una multitud en el parque Independencia

Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso iniciaron muy fuerte los Juegos Suramericanos, en la cancha dispuesta en el predio de la ex Rural del parque Independencia. Acompañados por una multitud, vencieron a la dupla ecuatoriana de voleibol de playa compuesta por Alfredo Vélez y Ronald Quiñonez por 2 a 0.

La dupla rosarina de voleibol playa es de las mejores del mundo y por eso arrancaron como favoritas para colgarse medallas en los Juegos que son en el patio de su casa. Siempre un debut genera presiones y las superaron sin ninguna duda, venciendo con autoridad.

Además, lo hicieron ante una gran concurrencia en el parque Independencia, seguramente en una de las actividades con mayor cantidad de público, en un domingo en donde el clima acompañó y los rosarinos pudieron disfrutarlo a full.

La victoria de los Capogrosso en el Picadero rural no estuvo en ningún momento en discusión, ya que se impusieron por 21 a 9 y 21 a 11.

Nicolás Capogrosso saca, con la multitud expectante detrás. Junto a Tomás iniciaron muy bien los Juegos Suramericanos.

Nicolás Capogrosso saca, con la multitud expectante detrás. Junto a Tomás iniciaron muy bien los Juegos Suramericanos.

>>Leer más: Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Otra victoria rosarina en el voleibol de playa

Más temprano, las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza prácticamente inauguraron el deporte en los Juegos con una victoria más trabajada sobre las chilenas Ale Dubost y Sofía Ohlsson.

También ganaron 2 a 0, pero con parciales más reñidos, por 21 a 13 y 21 a 17.

Además, hubo otro triunfo argentino, de Brenda Churin y Belén Enriquez sobre las colombianas Mercy Beleño y Sara Pérez por 2 a 1 (18-21; 21-11 y 15-11).

Mientras que en el masculino se registró la única derrota, con Maciel Bueno y Bautista Amieva por 2 a 1 ante los venezolanos Esyenser Delgado y Lucas Mocellini.

Noticias relacionadas
primer oro para argentina: torregiani hizo historia en el billar de los suramericanos

Primer oro para Argentina: Torregiani hizo historia en el billar de los Suramericanos

arranco en rosario el fan fest de los juegos suramericanos ante una multitud

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Brasil fue protagonista absoluto de las aguas abiertas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Doble oro para Brasil en las aguas abiertas de los Juegos Suramericanos

El billar tuvo su esperado debut en los Juegos Suramericanos 2026.

El billar tuvo su debut en los Juegos Suramericanos 2026 como disciplina invitada

Ver comentarios

Las más leídas

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Lo último

Juegos Suramericanos: cómo ingresar a las sedes, escenarios deportivos y Fan Fest

Juegos Suramericanos: cómo ingresar a las sedes, escenarios deportivos y Fan Fest

El ex primer ministro británico Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El ex primer ministro británico Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

Esgrima: la rosarina Valentina Casanello quedó entre las ocho mejores

Esgrima: la rosarina Valentina Casanello quedó entre las ocho mejores

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

La ciudad tiene este domingo la mayor convocatoria entre las tres sedes del evento deportivo, con 27 mil pases generados. El Parque Independencia ofrece música, gastronomía, tecnología y actividades gratuitas.

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud
Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Matko Vidosevich: el oftalmólogo que lidera la microcirugía e invierte en un histórico inmueble

Ovación
Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: Disfruten de estos momentos
Juegos Suramericanos

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: "Disfruten de estos momentos"

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: Disfruten de estos momentos

Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: "Disfruten de estos momentos"

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Policiales
Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

La Ciudad
El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura
La Ciudad

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Detienen a un piloto sospechado de liderar una banda que traficaba droga entre Alvear y San Nicolás
Policiales

Detienen a un piloto sospechado de liderar una banda que traficaba droga entre Alvear y San Nicolás

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un desastre potencial
Política

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan
Información General

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe
Policiales

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro
Información General

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo"

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo