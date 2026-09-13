Los Capogrosso empezaron con todo los Juegos Suramericanos, ante una multitud en el parque Independencia

Nicolás y Tomás Capogrosso hicieron pesar su favoritismo en el debut del voleibol de playa y ganaron también las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza

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Los hermanos Capogrosso se impusieron con autoridad a la dupla ecuatoriana de voleibol de playa. A full, en el debut de los Juegos Suramericanos.

Nicolás Capogrosso saca, con la multitud expectante detrás. Junto a Tomás iniciaron muy bien los Juegos Suramericanos.

Nicolás y Tomás Capogrosso se lucieron en el debut del voleibol de playa de los Juegos Suramericanos, con un gran marco de público.

Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso iniciaron muy fuerte los Juegos Suramericanos , en la cancha dispuesta en el predio de la ex Rural del parque Independencia. Acompañados por una multitud, vencieron a la dupla ecuatoriana de voleibol de playa compuesta por Alfredo Vélez y Ronald Quiñonez por 2 a 0.

La dupla rosarina de voleibol playa es de las mejores del mundo y por eso arrancaron como favoritas para colgarse medallas en los Juegos que son en el patio de su casa. Siempre un debut genera presiones y las superaron sin ninguna duda, venciendo con autoridad.

Además, lo hicieron ante una gran concurrencia en el parque Independencia, seguramente en una de las actividades con mayor cantidad de público, en un domingo en donde el clima acompañó y los rosarinos pudieron disfrutarlo a full.

La victoria de los Capogrosso en el Picadero rural no estuvo en ningún momento en discusión, ya que se impusieron por 21 a 9 y 21 a 11.

Nicolás Capogrosso saca, con la multitud expectante detrás. Junto a Tomás iniciaron muy bien los Juegos Suramericanos. Celina Mutti Lovera

>>Leer más: Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Otra victoria rosarina en el voleibol de playa

Más temprano, las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza prácticamente inauguraron el deporte en los Juegos con una victoria más trabajada sobre las chilenas Ale Dubost y Sofía Ohlsson.

También ganaron 2 a 0, pero con parciales más reñidos, por 21 a 13 y 21 a 17.

Además, hubo otro triunfo argentino, de Brenda Churin y Belén Enriquez sobre las colombianas Mercy Beleño y Sara Pérez por 2 a 1 (18-21; 21-11 y 15-11).

Mientras que en el masculino se registró la única derrota, con Maciel Bueno y Bautista Amieva por 2 a 1 ante los venezolanos Esyenser Delgado y Lucas Mocellini.