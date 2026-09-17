Más de 170 mil alumnos verán las competencias de los Juegos Suramericanos

La provincia ya movilizó a estudiantes de 3.230 escuelas hacia las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Se trata de un programa de visitas especiales para los chicos

Los Juegos Suramericanos convocan cada día a miles de personas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde se desarrollan las competencias deportivas y las actividades de los fan fest. En ese marco, el gobierno provincial organizó un programa de visitas para que estudiantes de las 365 localidades santafesinas puedan asistir a los escenarios deportivos y ser parte del evento.

Alumnos de 3.230 escuelas recorren las distintas sedes de los Juegos. La previsión inicial era recibir a 163.000 estudiantes, con un promedio diario de 16.000 chicos entre las tres ciudades. Sin embargo, el martes se alcanzó un pico de más de 20.000 visitas: 15.000 en Rosario, 4.500 en la ciudad de Santa Fe y 770 en Rafaela.

El ministro de Educación, José Goity, brindó detalles del operativo diseñado para garantizar la participación de escuelas de toda la provincia. “Venimos trabajando desde principios de año y quiero destacar que la Cámara de Senadores nos dio un apoyo muy importante en la logística para llegar a cada uno de los pueblos”, señaló.

“Hicimos un turnero para las escuelas, fuimos organizando la logística y capacitamos a los guías. No solamente nos encargamos del traslado, sino también de la alimentación y el acompañamiento. Además, los estudiantes recorren alguna atracción de la ciudad de Rosario”, explicó el ministro.

Goity remarcó que la propuesta también permite que muchos chicos conozcan por primera vez una de las ciudades sede. “Es una experiencia que los va a marcar para toda la vida. Estos Juegos son una bisagra para la ciudad y la provincia, pero también para cada uno de quienes participan, porque son una oportunidad inigualable de aprendizaje”, afirmó.

El ministro subrayó que habrá representación de las 365 localidades de Santa Fe. “El objetivo es garantizar que aun el pueblo más chico, de 200 o 300 habitantes, tenga a su escuela representada en los Juegos”, indicó. Y anticipó: “Creemos que vamos a superar los 170.000 chicos. Pensábamos que iban a rondar los 150.000, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande desde el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Física, los directivos y los docentes que los acompañan”.

De las escuelas a los Juegos

El vocero de los Juegos en Rosario, Federico Angelini, destacó la dimensión deportiva, educativa y social de la iniciativa. “Estamos viviendo jornadas inolvidables e históricas para nuestra ciudad y nuestra provincia. Los Juegos tienen un objetivo deportivo, vinculado con las competencias, las disciplinas y los atletas, pero Santa Fe también se transformó”, sostuvo.

Angelini señaló que la infraestructura construida para la cita continental ampliará las posibilidades de la provincia de recibir nuevas competencias. “Hoy Santa Fe es el distrito del país con mejor infraestructura deportiva, lo que nos abrirá oportunidades para ser sede de distintos eventos, como los Juegos Panamericanos Juveniles”, afirmó.

Además, destacó el vínculo entre deporte y educación como uno de los ejes centrales de la organización. “Primero llevamos los Juegos Suramericanos a las escuelas y ahora estamos trayendo las escuelas a los Juegos Suramericanos”, resumió.

Daniela Di Mauro, docente de las escuelas N.º 1.256 y 2.055 de Arroyo Seco, valoró la organización destinada a recibir a las delegaciones estudiantiles. “Todo está muy bien organizado: desde la llegada de los colectivos y la espera con los guías hasta la entrega de las viandas. Que la entrada sea gratuita y que las escuelas puedan participar es muy importante”, expresó.

La docente explicó que su institución trabaja en un proyecto que incluye a estudiantes con discapacidad mayores de 18 años, seleccionados para colaborar en la preparación de las viandas durante el evento. “Me parece una oportunidad única. En las escuelas empezamos a trabajar los Juegos desde principios de año y sirvieron como eje de aprendizaje para educación física y para las demás áreas. Después del evento vamos a seguir trabajando sobre los Juegos Suramericanos”, concluyó.