Vóley de playa: los hermanos Capogrosso, sin bronce contra los mismos verdugos de 2022

Los rosarinos Tomás y Nicolás perdieron por el tercer puesto ante los chilenos Giralt, quienes también los habían superado en la final de Santiago 4 años atrás

Nicolás Capogrosso prepara el remate en el partido por el tercer puesto del vóley de playa.

No pudo ser para los hermanos Tomás (24 años) y Nicolás Capogrosso (31), olímpico en Tokio 2020. Pese a la categoría de la pareja rosarina y al aliento del público que estuvo en las tribunas del Rural Picadero, se quedaron afuera del podio de vóley de playa de los Juegos Suramericanos.

En el partido jugado este jueves por la tarde por el tercer puesto, los Capogrosso perdieron frente a los primos chilenos Marco y Esteban Grimalt por 21/21 y 21/15.

Para la pareja rosarina (10ª del ranking mundial), la derrota frente a la dupla chilena (14ª) les impidió conseguir la segunda medalla en los Juegos Suramericanos. En los Juegos de Asunción 2022, cuando entonces se denominaban Odesur, conquistaron la presea de plata.

El miércoles, los hermanos rosarinos perdieron en las semifinales contra los brasileños Arthur Lanci y Evandro Junior por 2 a 1. La derrota los llevó a jugar por la medalla de bronce. Pero una nueva derrota los dejó sin podio.

Tomás Capogrosso prepara la jugada durante el partido por el bronce.

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Nicolás comenzó a competir internacionalmente con su hermano después de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde participó junto al entrerriano Julián Azaad (finalizaron en el 19º puesto). El primer gran desafío en sus carreras fue precisamente contra los primos Giralt, en la final de los Juegos Odesur de Asunción 2022.

Final electrizante y podio

Los Capogroso perdieron la definición en dos apretados y luchados sets por 24/22 y 24/22, quedándose con la medalla de plata.

Un año después de conseguir la medalla plateada en los Odesur de 2022, compitieron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y finalizaron en la 9ª posición.

El mayor de los hermanos tuvo otros antecedentes en los Juegos Panamericanos. Su mayor logro en esta competencia fue la medalla de bronce en Lima 2019.

Los hermanos Capogrosso, en el circuito mundial

Tomás y Nicolás participan regularmente en el circuito internacional frente a las mejores parejas del mundo. En esta temporada jugaron 14 etapas.

Los hermanos Capogrosso forman una de las diez mejores parejas del mundo. Marcelo Bustamante

Sus mejores actuaciones históricas fueron las medallas de plata conquistadas en el Elite 16 de Río de Janeiro 2024, el Elite 16 de Playa del Carmen / Quintana Roo 2025 y el Challenge de Tlaxcala.