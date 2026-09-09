Juegos Suramericanos: los tenistas Giovannini y Ambrogi serán más locales que nunca

Los jugadores de la Federación Santafesina de Tenis integran el seleccionado argentino que competirá del 21 al 26 de septiembre en Rosario

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están a la vuelta de la esquina. Tanto en la ciudad de Rosario, como en Santa Fe y Rafaela ya se palpita el evento del que participarán más de cuatro mil atletas de 15 países, quienes participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

Uno de esos deportes será el tenis , que se desarrollará en las canchas ubicadas en el óvalo del Hipódromo Independencia, en el corazón del parque.

En ese sentido, Argentina ya confirmó quiénes serán sus representantes y dentro de la nómina figuran dos jugadores de la Federación Santafesina de Tenis (FST), Luisina Giovannini y Luciano Ambrogi , quienes tendrán la oportunidad de competir como locales ante su público. Completan el plantel albiceleste Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna, Jazmín Ortenzi y Luciana Moyano.

Las competencias en tenis comenzarán el 21 de septiembre y concluirán el último día del evento, el 26 de ese mes. Se disputará en el formato de singles masculino y femenino; y dobles, también de ambas ramas y mixto.

Además, la competencia tendrá un incentivo especial: los dos finalistas de los torneos individuales, tanto masculino como femenino, obtendrán la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los representantes de acá

Giovannini es una de las apariciones más destacadas en el circuito profesional de los últimos años. A su corta edad ya se posiciona como cuarta raqueta nacional y 168º del mundo.

Luisina fue quien más aprovechó los torneos en Argentina de las recientes temporadas: en el país ganó 9 de los 12 títulos que ostenta. En abril tuvo su debut en singles en la Billie Jean King Cup en la Zona Americana de Ibagué, donde firmó dos triunfos y una derrota.

Luisina Giovannini es una de las esperanzas locales en los Juegos Suramericanos.

También esta temporada debutó en Grand Slam y ya jugó las clasificaciones del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon y recientemente la del US Open.

Para ella, la posibilidad de representar a la Argentina tendrá además un significado especial. Si bien nació en la localidad cordobesa de Coronel Moldes, hace casi una década vive y entrena en Rosario, ciudad que considera su segunda casa.

“Pensé mucho en eso cuando me convocaron. Si bien soy cordobesa, hace ocho años que estoy acá en Rosario y es como mi segunda casa. Siempre me trataron como una más y en la Federación Santafesina me recibieron muy bien”, destacó la tenista.

Giovannini: "Es jugar de local"

Giovannini ya tuvo la experiencia de representar al país en varias competencias internacionales, aunque ahora tendrá la particularidad de hacerlo en su ciudad de residencia. “Yo jugué los Sudamericanos Juveniles en 2022 y también fue muy lindo, porque estaba mi familia y mis amigos apoyándome, además de toda la gente conocida de acá. Así que, básicamente, es jugar de local”, recordó.

Luisina llega a la cita sudamericana en plena recuperación de una lesión y trabaja para alcanzar su mejor condición física y tenística antes del inicio de la competencia. “Estoy recuperándome de una lesión para estar al ciento por ciento en los Juegos Sudamericanos y entrenando a full, dentro de lo que se puede, para representar a la Argentina”, explicó.

También se refirió al cambio de superficie, ya que viene de disputar torneos sobre cemento y deberá adaptarse nuevamente al polvo de ladrillo: “Vengo de jugar en cemento y el cambio al polvo es bastante diferente. Tenés menos impacto en polvo, pero los jugadores sudamericanos estamos acostumbrados a jugar sobre esta superficie, así que el cambio no nos dificulta demasiado”, señaló.

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En cuanto a la preparación, la tenista explicó que la exigencia forma parte de la rutina habitual de los jugadores de alto rendimiento: “En el alto rendimiento se entrena bastante. Yo suelo entrenar por la mañana la parte física, aproximadamente dos horas, y el mismo tiempo de tenis. Otros días hacemos doble turno, de lunes a sábado, por lo que estamos acostumbrados a la exigencia”, contó y agregó: “El cuerpo se va acostumbrando a este nivel y, cuando se acerca la fecha de la competencia, se trabaja un poco menos para llegar en óptimas condiciones”.

A pocos días del comienzo de los Juegos, todavía no conoce la totalidad de sus posibles rivales, aunque entiende que el nivel de la competencia será elevado: “No vi aún quiénes son las rivales que van a conformar el cuadro. Conozco a algunas jugadoras que sé que vienen, pero en este tipo de competencia se olvida un poco el ranking, porque cuando uno juega para su país saca otra energía y el rendimiento es otro”.

En ese sentido, la representante de la FST anticipó una competencia exigente, pero aseguró que afrontará el desafío con la máxima motivación: “Va a ser una competencia dura, pero voy a dar lo mejor de mí para representar al país y dejarlo en lo más alto”, afirmó.

Ambrogi: “Estoy cumpliendo uno de mis sueños”

Del lado masculino, Luciano Ambrogi será el otro representante de la Federación Santafesina de Tenis que tendrá la posibilidad de disputar los Juegos Suramericanos en Rosario y vestir por primera vez la camiseta argentina en una competencia oficial por equipos.

Para el tenista rosarino, la convocatoria representa el cumplimiento de uno de sus grandes objetivos deportivos, con el agregado de poder hacerlo en su ciudad y acompañado por sus seres queridos: “Con la convocatoria a los Juegos Suramericanos estoy cumpliendo uno de mis sueños, representar por primera vez al país en el equipo argentino. Es algo único. Si bien ya fui sparring de la Copa Davis, no era yo quien tenía que ponerme la camiseta”, expresó Ambrogi.

La posibilidad de jugar en Rosario hace que la experiencia sea todavía más especial, ya que sus familiares y amigos podrán acompañarlo desde las tribunas: “Tengo la suerte de que todas estas cosas lindas estén pasando acá, en Rosario. Pueden venir a verme mis amigos y mi familia, estar presentes y vivir conmigo estos momentos. Cuando esto sucede en otros lugares es difícil que la familia viaje; no es común y uno tiene que vivir esas experiencias solo”, destacó.

Luciano Ambrogi está muy contento de representar al país en los Juegos Suramericanos. Rosario Challenger

Luciano también valoró el acompañamiento que recibe habitualmente del público rosarino, algo que, según cuenta, se repite cada vez que tiene la oportunidad de competir en la ciudad: “En este caso también hay un torneo muy grande en Rosario, que es un Challenger, y mi familia puede ir a verme y mis amigos siempre están bancando. Encima, las tribunas siempre están llenas y eso a mí me encanta”, señaló.

El rosarino reconoció que sentir el respaldo del público representa una motivación extra, especialmente cuando se trata de acompañar a los deportistas locales: “Me pone contento que la gente quiera ir a verme o a acompañar a un jugador de acá, por eso estoy muy agradecido. Lo mismo me pasó con la Davis y ahora con los Sudamericanos”.

Finalmente, Luciano destacó la particularidad de que sus últimas experiencias hayan tenido a Rosario como escenario: “Parece que el destino quiere que juegue acá y soy un súper agradecido de poder estar jugando siempre en casa”, concluyó.

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Para ambos representantes locales, la cita tendrá un condimento adicional: competir en casa, rodeados de familiares, amigos y de la comunidad tenística que acompañó su crecimiento deportivo.

Con el óvalo del Hipódromo de Rosario como escenario, el tenis argentino buscará ser protagonista en una competencia que representa una escala importante dentro del camino hacia Lima 2027 y, posteriormente, hacia Los Ángeles 2028.

Antecedentes que ilusionan

Hace cuatro años, Moyano, Giovannini, Midón y La Serna representaron al país también en Rosario en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.

En esa oportunidad los representantes nacionales dieron que hablar: en singles femenino Moyano ganó la medalla de oro y Giovannini la de plata; mientras que en singles masculino Midón se quedó con la presea plateada.

En dobles, Argentina cosechó sendas medallas de oro en dobles femenino, con la dupla Moyano y Giovannini y en doble mixto, con Moyano-Midón.