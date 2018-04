Muchos conductores no saben cómo transportar sus mascotas en el auto

Un problema que a primera vista puede parecer menor pero que no lo es, habida cuenta que casi todas las familias tienen una mascota: la manera en que los argentinos las trasladan en el auto. Una encuesta del Observatorio Vial de la Cecaitra, cámara de los productores de software vial de Argentina),realizó un sondeo telefónico con una muestra de 2010 hogares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El trabajo, dicen los especialistas, demuestra el alto nivel de desconocimiento sobre la forma correcta de trasladar a perros y gatos en vehículos. Un tema que importa por la seguridad de los animales, pero también por la de las familias. Algunos puntos que destacan en el estudio: 3 de cada 10 personas no saben cuál es la manera correcta de llevar a sus mascotas en el auto; un 10 por ciento de los consultados cree erróneamente que el traslado de perros y gatos en automóviles está prohibido.

La mayoría de los hogares del país tiene 1 ó 2 mascotas. Suelen ser perros o gatos que acompañan a sus dueños en paseos o en viajes de vacaciones. Pero no todos son transportados de manera correcta.

En el sondeo del Observatorio Vial de la Cecaitra, se consultó "en qué medida estaba de acuerdo con que perros y gatos viajen sueltos en los automóviles". Allí, 3 de cada 10 encuestados dijeron estar "muy" o "algo de acuerdo". Esto demuestra "el desconocimiento sobre lo peligroso que puede ser llevar sueltas a las mascotas", alertan los expertos. A la vez, 34 por ciento de los conductores se expresó muy en desacuerdo y un 32 por ciento algo en desacuerdo con la idea. Es decir, que 6 de cada 10 no aprueban la práctica de que viajen sueltos dentro del auto perros y gatos.

En provincia de Buenos Aires y en la CABA se prohíbe transportar animales sueltos. Y la legislación nacional no reglamenta el traslado de mascotas, pero prohíbe "transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos". La Agencia Nacional de Seguridad Vial aconseja "llevar a las mascotas sujetas con arneses, en jaulas o caniles y en el asiento trasero". El Observatorio Vial de Cecaitra consultó acerca del conocimiento de los sistemas de seguridad para transportar a las mascotas. Y siete de cada 10 supo reconocerlos. Ante la pregunta "¿de qué manera está permitido llevar perros o gatos dentro de un automóvil?" el 43 por ciento eligió la opción correas y arnés y el 26 por ciento optó por "dentro de una jaula sujeta al asiento". Son las dos propuestas válidas para el transporte de las mascotas. Sin embargo, un 31 por ciento tiene información errónea: un 5 por ciento sostuvo que las mascotas pueden ir sueltas en el vehículo; un 10 por ciento dijo que no está permitido llevarlas y un 16 por ciento admitió no saber cómo hacerlo. La ONG "Luchemos por la Vida" difunde en su sitio web una serie de recomendaciones para que las mascotas viajen seguras dentro del automóvil y sostiene que "su mejor protección es viajar atada o en su canasto o jaula cerrada".