El ministro de Salud, Ginés González García, anunció ayer en Casa Rosada el nuevo protocolo para cumplir con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

"Habrá algunas organizaciones antiderechos que lo van a cuestionar. Lo que estamos haciendo es dar un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y con los derechos de las que, lamentablemente, están en una situación de interrupción legal del embarazo", precisó en conferencia de prensa.

"Este protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como la Organización Mundial de la Salud", añadió.

Sin dar demasiados detalles para no entrar en cuestiones "técnicas", Ginés dijo que el protocolo es una "actualización" que "describe cuál es la situación del aborto en Argentina y en mundo y cómo se debe proceder, cuál es la evaluación que se debe hacer y cuál es el procedimiento para la interrupción del embarazo".

Además, pidió que este tema "no se convierta en un combate" y que "no es una búsqueda de votos ni algo para ganar una elección. Es claramente cómo se cumple con un derecho y con la ley".

El titular de la cartera sanitaria señaló que la nueva guía —que será publicada hoy en el Boletín Oficial— pone límites a la objeción de conciencia. "Se respeta pero no puede ser una coartada para que no se cumpla la ley, no puede quedarse sin respuesta institucional. Sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que plantea es lo que se dice la ley", afirmó.

También recordó que en los últimos años hubo un "combate contra el protocolo en algunas provincias y de parte del propio ex presidente (Mauricio Macri)", lo que generó "confusión e intimidación sobre profesionales que tienen que cumplir con la ley". "En esto, pretendemos que el protocolo sirva como lo que es: una guía de procedimiento, que tenga todo el respaldo", dijo.

El anuncio del ministro de Salud fue celebrado por su colega Elizabeth Gómez Alcorta, nueva ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La funcionaria tuiteó: "Cuando avanzamos en derechos, la alegría se nos nota mucho". Acompañó el texto con una foto donde se la ve junto al presidente Alberto Fernández e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En la conferencia de prensa de Ginés también estuvo Analía Messina, médica de la Red de Acceso al Aborto Seguro y Valeria Isla, especialista en salud sexual y reproductiva.

Provincias

González García le dejó un mensaje a los gobiernos provinciales: "En un país federal, mucho depende de que se adhieran las provincias. Hay muchas que lo hicieron, pero lamentablemente algunas grandes, como Buenos Aires, no lo aprobaron", destacó.

Respecto a las diferencias con el protocolo que había impulsado su antecesor Adolfo Rubinstein y que rápidamente fue derogado por el gobierno anterior, Ginés enumeró: "Es una evolución, se introduce algún elemento técnico y es un poco más flexible respecto de cómo se aplica la objeción de conciencia, permitiendo que exista pero garantice la ley".

Por último, evitó referirse a si próximamente impulsarán en el Congreso un proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "Primero que nada vamos a intentar que se cumplan las leyes vigentes", sostuvo.

A su turno, la directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Mariana Romero, detalló que "la normativa no establece un límite de edad gestacional" y remarcó que, en los casos de violación, no deberá haber "dilaciones o demoras" independientemente de que la víctima haya realizado o no la denuncia.

En ese sentido, aseguró que la práctica debe garantizarse en un plazo de "10 días al momento de la solicitud".

Repercusiones

Dirigentes católicas, evangélicas y de organismos internacionales destacaron el anuncio realizado por el ministro de Salud.

Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo a Télam que "es emocionante que a pocas horas de asumir el nuevo gobierno ya tengamos respuestas tan claras como este protocolo".

Alanis, una de las fundadoras de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, consideró que "no podíamos esperar menos del ministro de Salud Ginés González García. Ahora vamos por la ley de aborto legal para 2020".

"Esa idea de comenzar reparando desde los más afectados por la crisis incluye a las mujeres que venimos gestando un movimiento global sin precedentes", añadió la dirigente, que este año recibió un premio de Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres de Estados Unidos por su tarea a favor del derecho al aborto.

En tanto, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, "celebró" la sanción del protocolo que definió como "una guía fundamental que ofrece claridad a la comunidad médica".

"Destierra dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de quienes deliberadamente deciden no aplicar la ley vigente desde hace más de 100 años. Confiamos en prontamente dar el siguiente paso: la legalización del aborto para que, así, las mujeres y niñas puedan acceder a sus derechos plenamente", comentó a Télam.

La pastora pentecostal Gabriela Guerrero de la comunidad Dimensión de Fe también "celebró", en diálogo con Télam, la decisión del ministro.

"Es de suma importancia este protocolo para casos de abortos no punibles, ya que es afirmar la no vulneración de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar", agregó.

Y, destacó que "medidas como estas garantizan especialmente el derecho de las niñas, que no deben ser madres, una realidad con la que nos encontramos en los territorios. También es una herramienta de empoderamiento para las más vulnerables".

Asimismo, consideró que "está pensado como argumento para el poder médico hegemónico que no respeta los derechos de las personas, el derecho a la interrupción legal de un embarazo".

"En términos cristianos, es una bienaventurada noticia", resaltó la pastora.

Presidente

El presidente Alberto Fernández recibió ayer a la tarde en la Casa Rosada a Ginés González García, y también a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con ambos funcionarios el mandatario dialogó precisamente sobre el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que será publicado hoy en el Boletín Oficial.