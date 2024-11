Ya no se necesita una escritura para acceder a créditos hipotecarios y tener una nueva vivienda

Este miércoles el gobierno publicó en el Boletín Oficial una serie de nuevas medidas que pretenden facilitar el acceso al crédito hipotecario en nuevas viviendas . La implementación del sistema de “Hipoteca de Bien Futuro" es el principal cambio normativo. Esto permite tomar un crédito para comprar un lote en una urbanización o un departamento en construcción que todavía no tiene escritura definitiva.

A grandes rasgos, la novedad es que el gobierno habilitó el uso de boletos debidamente registrados, que operan como seguro de caución. No es estrictamente una hipoteca sobre un bien futuro, sino que es un derecho de superficie que otorga el boleto y que permitiría que los bancos presten a quienes compren, por ejemplo, en un loteo o en un futuro edificio, que como todavía no está subdivido el propietario no lo tiene escriturado.