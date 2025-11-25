Aguinaldo: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Llega diciembre y muchos trabajadores se preguntan cuándo les toca percibir el Sueldo Anual Complementario, cuál es la fecha límite y el valor.

Con la llegada del último tramo del año, son muchos los que esperan ansiosos que se deposite el aguinaldo. Es que a mitad y a fin de año, los trabajadores en relación de dependencia cobran el Sueldo Anual Complementario. Este beneficio, más conocido como “ aguinaldo ”. De cara a la fecha del segundo SAC del 2025, es aconsejable repasar lo básico para saber qué esperar en la cuenta bancaria.

Antes que nada, ¿qué es el aguinaldo, también conocido como SAC? El Sueldo Anual Complementario está contemplado en la ley 24.241 y consiste en un “sueldo extra” que se cobra en dos pagos , uno en junio y otro en diciembre. Para recibir este beneficio, el trabajador debe encontrarse inscripto en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

(sector público o privado) Jubilados y pensionados

Empleados con contrato fijo, temporal o por proyecto

Para cobrar el aguinaldo, es necesario que el trabajador cumpla con dos condiciones: haber prestado servicio durante el semestre en cuestión y haber percibido remuneraciones por ese servicio.

En cuanto a las vacaciones o a las licencias con goce de sueldo, ambas se consideran como un periodo sujeto al pago del aguinaldo, porque se enmarca en la segunda condición.

Por otro lado, vale aclarar que hay un gran grupo que queda afuera de este beneficio, entre ellos los trabajadores informales, los monotributistas y otros casos de empleo no registrado, ya que solo les corresponde a quienes se encuentren anotados en el SIPA.

Cuánto se cobra de aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario, mejor conocido como aguinaldo, se cobra en dos pagos. Para calcularlo, hay que dividir en dos la mejor remuneración bruta (antes de los descuentos por los aportes y la seguridad social) recibida durante el semestre en cuestión.

Por ejemplo, para un trabajador que prestó servicios durante todo el primer semestre del año, con su mejor remuneración de $1.400.00, el aguinaldo de junio equivaldrá a la mitad de ese monto, es decir, $700.000.

Si en el mismo periodo de tiempo tuvo jornadas de inasistencia injustificadas (sin goce de sueldo, no cobra remuneración) se hace un proporcional, y esos días no se consideran en la cuenta. Por otro lado, si se perciben horas extras, comisiones o cualquier otro plus al salario, ese monto adicional debe ser contemplado dentro del cálculo del aguinaldo.

Entonces, la fórmula del aguinaldo se calcula al dividir el monto del salario dividido por doce y multiplicado por los meses trabajados. Si no se completó el medio año de trabajo, lo que se cobra es un adicional. Por ejemplo, un trabajador que comenzó a prestar servicios en marzo en 2025, para junio de este año habrá trabajado cuatro meses. En este caso se calcula el salario dividido doce multiplicado por cuatro (los meses trabajados), y ahí se obtiene el total.

Por último, vale aclarar que en el caso de licencias por maternidad no se percibe aguinaldo, ya que se interrumpe la prestación de servicio por parte de la empleada y la remuneración pasa a ser otorgada por el Estado a través del Anses, por lo que no se contempla como servicio, entonces, no se percibe este beneficio.

Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo

Según lo que indica la ley, la fecha límite para cobrar la segunda parte del aguinaldo es hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la verdadera fecha límite es el 24 de diciembre.