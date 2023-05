Video: un piloto de FlyBondi debió realizar una maniobra arriesgada en Aeroparque

Si bien las imágenes podrían generar cierta zozobra en personas que no son expertas en cuestiones de aviación, el piloto y consultor aeronáutico Carlos Rinzelli explicó que la decisión del comandante fue “absolutamente inapelable”. “La maniobra que realizó se llama go around, traducido como espcape, y se da cuando el piloto se ve obligado a abandonar el procedimiento de aterrizaje, es más común de lo que creemos, en este caso lo que llamó la atención es que se realizó a sólo 10 metros del piso y fue filmado”, explicó el especialista en diálogo con Radio 10.