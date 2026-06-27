Venezuela: suben a 1.430 los muertos y a 3.238 los heridos en el terremoto

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó además que rescataron a 14 personas atrapadas en los derrumbes ocasionados por el terremoto

La Guaira. Un grupo de vecinos rescatan a un hombre de un edificio colapsado. Familiares y vecinos participan de la desesperada búsqueda de víctimas atrapadas

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, elevó a 1.430 la cifra de fallecidos por el doble terremoto que azotó el norte del país este miércoles, y situó en 3.238 el número de heridos. Además, informó que hallaron con vida a 14 personas atrapadas bajo los escombros de los edificios derrumbados. Familiares y vecinos están también colaborando en las labores y buscan desesperadamente a sus conocidos entre las ruinas.

Un número indeterminado de personas fueron rescatadas con vida; otras fueron localizadas, pero no pueden salir porque están atrapadas y aún falta maquinaria que facilite las labores. Más de 48 horas después de los terremotos, las posibilidades de rescatar a personas con vida disminuyen. Hasta el momento, 17 países –entre ellos la Argentina– y la ONU han enviado aviones con ayuda humanitaria. El gobierno venezolano busca centralizar la atención de emergencias a través de la plataforma VenApp y la línea 0800-RESCATE (0800-7372282), según declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Ponemos a disposición el número 0800 RESCATE (0800-7372282), además de la plataforma Venapp, si hay algún desaparecido, un familiar, un amigo que queramos reportar”, aseguró.

La mandataria insistió en el uso de los canales oficiales y la decretada restricción de acceso a La Guaira para no perturbar las labores de los equipos de salud, seguridad y rescate en la zona.

El gobierno también informó que el registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas ya se encuentra operativo para todos los interesados en el traslado prioritario de suministros. La Universidad Central de Venezuela en Caracas está funcionando como punto de acopio y de distribución de ayuda para quienes lo necesiten, después de que la capital se viera sacudida por los terremotos de este miércoles. No sólo hay alimentos y medicinas, también material de desescombro como palas o carretillas.

La policía y el ejército controlan los accesos al estado de La Guaira, epicentro de la devastación del doble terremoto del miércoles. El gobierno restringió el paso de vehículos después de que la víspera una marea de vehículos particulares colapsara las entradas al estado, llevando ayuda humanitaria y ante el desesperado llamamiento de ayuda de los afectados. Cientos de policías intentaron ayer organizar y dar prioridad a los vehículos que van con cargas y equipos de rescate, lo que ha ocasionado un embudo de tráfico en la autopista Caracas-La Guaira.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a la población que no viajen a La Guaira de forma particular para no obstaculizar el traslado de heridos y el despliegue de maquinaria pesada. También recordó que quienes quieran ser voluntarios pueden registrarse para hacer el trabajo de manera más organizada.

Un grito en La Guaira

“¡Apaguen todos los motores!”, “¡tranquen la circulación en los dos sentidos!”. Acaba de oírse un grito en un edificio de La Guaria que parece a punto de derrumbarse. Necesitan silencio en una carretera bulliciosa donde solo se oye ruido. Las motos empiezan a circular en silencio mientras todos intentan volver a escuchar el chillido. En el tercer piso, un perro negro deambula entre las ruinas.

En La Guaira, epicentro del doble sismo, continúan las labores de rescate. El olor a cadáver se cuela por las mascarillas mientras decenas de personas pelean con los cascotes en busca de supervivientes.

En un edificio totalmente destruido, donde los brigadistas buscaban una niña viva, apareció una mujer ya sin vida. La precariedad es tal que sacaron el cuerpo a pulso con sábanas y lo dejaron sobre una puerta. La policía le echó cal para bloquear el hedor. El cuerpo, media hora después de su rescate, permanece solo, en la carretera, al sol. Esperando que alguien venga a buscarlo.

El gobierno de Venezuela ha distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en el estado de La Guaira para atender a más de 69.000 familias afectadas, según ha informado en la red social X.

En tanto, el canciller Pablo Quirno confirmó que ya se encuentran en Venezuela los tres aviones enviados desde la Argentina para trasladar ayuda para los damnificados por el terremoto que asoló el país el 24 de junio. “Ya han llegado a Venezuela los 3 aviones enviados ayer con nuestros rescatistas y equipamiento”, escribió el diplomático en su cuenta de X. También destacó que “el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de Aeropuertos Argentina han viajado para asistir en este tema”. También agradeció “a YPF y Aerolíneas Argentinas por el apoyo brindado y los esfuerzos realizados para poder cumplir esta misión de manera tan rápida y eficiente”.

El viernes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dio detalles del operativo desplegado por las Fuerzas Armadas para llevar ayuda a Venezuela. Explicó a través X que ayer “se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela”.Entre los enviados hay 40 bomberos santafesinos expertos en rescate.

Rescatan un bebé tras 32 horas

Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron La Guaira. Su madre también fue socorrida. Un video obtenido por la agencia de noticias AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos el viernes de noche.