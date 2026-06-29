Venezuela: los rescatistas redoblan esfuerzos para hallar sobrevivientes a cinco días del terremoto

Los venezolanos no abandonan las esperanzas y se intensifica la ayuda humanitaria

Un nene duerme entre los escombros tras los sismos que sacudieron a Venezuela.

Con la ventana para encontrar sobrevivientes reduciéndose rápidamente, los venezolanos hurgaban con urgencia el lunes entre las ruinas en busca de sobrevivientes de los poderosos terremotos consecutivos de la semana pasada, mientras una réplica de magnitud 4,6 retumbó en la zona del desastre en el estado norteño de La Guaira.

Las organizaciones de ayuda dicen que las primeras 72 horas después de un desastre natural son el período más crucial para los rescates, aunque la supervivencia puede prolongarse si las personas tienen acceso a comida y agua. Cinco días después de que los sismos gemelos azotaran el norte de Venezuela, la atención se centró en la crisis humanitaria en ciernes.

Perduraban grandes interrogantes sobre si el atribulado gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez —quien llegó al poder en enero después de que Estados Unidos atacó al país y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro— podrá coordinar el esfuerzo necesario para atender a miles de personas que se han quedado sin hogar.

Enfrentando críticas de que las autoridades han hecho demasiado poco, demasiado tarde, el gobierno ha promovido sus esfuerzos de rescate en redes sociales y medios estatales. El lunes, compartió imágenes de Rodríguez inspeccionando una escuela convertida en refugio para personas desplazadas en la golpeada localidad norteña de Catia La Mar y de sobrevivientes siendo sacados de entre las ruinas entre aplausos.

Pero esos destellos de luz son raros en el epicentro del sismo, donde las familias mantienen vigilia en los sitios de búsqueda.

Ana Rada, mientras observaba a trabajadores de protección civil buscar a su hermano, dijo que la gente tiene que mantenerse fuerte, incluso sin comida, sin dormir y que no abandona la esperanza hasta que vea el cuerpo.

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Réplica sacude a los rescatistas

Tras un fin de semana de réplicas más pequeñas, el temblor del lunes golpeó cerca del epicentro de los sismos de la semana pasada — unos 27 kilómetros (17 millas) al norte de Caraballeda, en la costa caribeña de Venezuela— y tuvo una magnitud de 4,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El servicio geológico de Colombia situó la magnitud en 5,1.

Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional venezolana — y hermano de la presidenta del país — indicó que no había reportes inmediatos de daños adicionales, pero la réplica hizo que residentes de la capital, Caracas, salieran gritando a las calles.

Concepción Hernández, de 51 años, indicó que evacuó su edificio de apartamentos en el municipio de Chacao en Caracas y que la gente está otra vez en la calle. Se preguntó cuándo tendrá un momento de verdadera tranquilidad.

El Metro de Caracas anunció la suspensión del servicio para inspeccionar la infraestructura tras la réplica.

Preguntas sobre la ayuda de EEUU

El desastre ha elevado las expectativas sobre la administración Trump, considerando su toma de control de la industria petrolera venezolana a principios de este año.

En una sesión informativa con reporteros, un alto funcionario del Departamento de Estado apuntó que 300 socorristas enviados desde Estados Unidos están trabajando sobre el terreno —junto a decenas de otros equipos internacionales de rescate— y que dos docenas de aviones militares de transporte C-17 llegan cada día con suministros. El apoyo financiero de Estados Unidos ahora supera los 300 millones de dólares.

El ejército estadounidense también está ayudando con algunas reparaciones, incluidos daños al puerto de La Guaira para permitir la llegada de más suministros por mar. Otro equipo está ayudando a gestionar el tráfico aéreo después de que los sismos destruyeran parte de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas, reveló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.