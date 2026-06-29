La Capital | Información General | Venezuela

Venezuela: los rescatistas redoblan esfuerzos para hallar sobrevivientes a cinco días del terremoto

Los venezolanos no abandonan las esperanzas y se intensifica la ayuda humanitaria

29 de junio 2026 · 17:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un nene duerme entre los escombros tras los sismos que sacudieron a Venezuela.

AP Foto/ Pedro Mattey

Un nene duerme entre los escombros tras los sismos que sacudieron a Venezuela.

Con la ventana para encontrar sobrevivientes reduciéndose rápidamente, los venezolanos hurgaban con urgencia el lunes entre las ruinas en busca de sobrevivientes de los poderosos terremotos consecutivos de la semana pasada, mientras una réplica de magnitud 4,6 retumbó en la zona del desastre en el estado norteño de La Guaira.

Las organizaciones de ayuda dicen que las primeras 72 horas después de un desastre natural son el período más crucial para los rescates, aunque la supervivencia puede prolongarse si las personas tienen acceso a comida y agua. Cinco días después de que los sismos gemelos azotaran el norte de Venezuela, la atención se centró en la crisis humanitaria en ciernes.

Perduraban grandes interrogantes sobre si el atribulado gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez —quien llegó al poder en enero después de que Estados Unidos atacó al país y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro— podrá coordinar el esfuerzo necesario para atender a miles de personas que se han quedado sin hogar.

>> Leer más: Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

Enfrentando críticas de que las autoridades han hecho demasiado poco, demasiado tarde, el gobierno ha promovido sus esfuerzos de rescate en redes sociales y medios estatales. El lunes, compartió imágenes de Rodríguez inspeccionando una escuela convertida en refugio para personas desplazadas en la golpeada localidad norteña de Catia La Mar y de sobrevivientes siendo sacados de entre las ruinas entre aplausos.

Pero esos destellos de luz son raros en el epicentro del sismo, donde las familias mantienen vigilia en los sitios de búsqueda.

Ana Rada, mientras observaba a trabajadores de protección civil buscar a su hermano, dijo que la gente tiene que mantenerse fuerte, incluso sin comida, sin dormir y que no abandona la esperanza hasta que vea el cuerpo.

Réplica sacude a los rescatistas

Tras un fin de semana de réplicas más pequeñas, el temblor del lunes golpeó cerca del epicentro de los sismos de la semana pasada — unos 27 kilómetros (17 millas) al norte de Caraballeda, en la costa caribeña de Venezuela— y tuvo una magnitud de 4,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El servicio geológico de Colombia situó la magnitud en 5,1.

Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional venezolana — y hermano de la presidenta del país — indicó que no había reportes inmediatos de daños adicionales, pero la réplica hizo que residentes de la capital, Caracas, salieran gritando a las calles.

Concepción Hernández, de 51 años, indicó que evacuó su edificio de apartamentos en el municipio de Chacao en Caracas y que la gente está otra vez en la calle. Se preguntó cuándo tendrá un momento de verdadera tranquilidad.

El Metro de Caracas anunció la suspensión del servicio para inspeccionar la infraestructura tras la réplica.

Preguntas sobre la ayuda de EEUU

El desastre ha elevado las expectativas sobre la administración Trump, considerando su toma de control de la industria petrolera venezolana a principios de este año.

En una sesión informativa con reporteros, un alto funcionario del Departamento de Estado apuntó que 300 socorristas enviados desde Estados Unidos están trabajando sobre el terreno —junto a decenas de otros equipos internacionales de rescate— y que dos docenas de aviones militares de transporte C-17 llegan cada día con suministros. El apoyo financiero de Estados Unidos ahora supera los 300 millones de dólares.

El ejército estadounidense también está ayudando con algunas reparaciones, incluidos daños al puerto de La Guaira para permitir la llegada de más suministros por mar. Otro equipo está ayudando a gestionar el tráfico aéreo después de que los sismos destruyeran parte de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas, reveló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

Noticias relacionadas
con miles de desaparecidos, venezuela acelera la busqueda de sobrevivientes

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Tras el sismo que afectó a Venezuela, la familia del jugador argentino Lucas Trejo era intensamente buscada.

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

Tras el sismo que afectó a Venezuela, la familia del jugador argentino Lucas Trejo era intensamente buscada.

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

La Guaira. Un grupo de vecinos rescatan a un hombre de un edificio colapsado. Familiares y vecinos participan de la desesperada búsqueda de víctimas atrapadas

Venezuela: suben a 1.430 los muertos y a 3.238 los heridos en el terremoto

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Lo último

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Las autoridades lograron identificar quién conducía el vehículo involucrado en el hecho ocurrido entre Casilda y Carcarañá
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Por Lucas Aranda
La Ciudad

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

El presidente Javier Milei hablará esta noche en una cumbre de aliados de Israel
Política

El presidente Javier Milei hablará esta noche en una cumbre de aliados de Israel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Búsqueda de paradero de una nena rosarina: interviene Interpol

Búsqueda de paradero de una nena rosarina: interviene Interpol

Ovación
Dura primera jornada para el tenis argentino en el césped de Wimbledon
Ovación

Dura primera jornada para el tenis argentino en el césped de Wimbledon

Dura primera jornada para el tenis argentino en el césped de Wimbledon

Dura primera jornada para el tenis argentino en el césped de Wimbledon

Lautaro Giannetti llegará a Newells para reforzar la zaga por izquierda

Lautaro Giannetti llegará a Newell's para reforzar la zaga por izquierda

Brasil sufrió pero encontró el pase a octavos de final en el tiempo adicional

Brasil sufrió pero encontró el pase a octavos de final en el tiempo adicional

Policiales
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
Policiales

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Ciudad
Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Receta electrónica en Santa Fe: el 90 por ciento de los efectores públicos ya las usan
Salud

Receta electrónica en Santa Fe: el 90 por ciento de los efectores públicos ya las usan

Alerta, corazón: qué es el síndrome de fragilidad y las 8 claves para vivir mejor

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Alerta, corazón: qué es el "síndrome de fragilidad" y las 8 claves para vivir mejor

Cómo estará el tiempo en Rosario esta semana: abrigo, bufanda y gorro pero no paraguas
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario esta semana: abrigo, bufanda y gorro pero no paraguas

Búsqueda de paradero de una nena rosarina: interviene Interpol

Por Matías Petisce
La Ciudad

Búsqueda de paradero de una nena rosarina: interviene Interpol

El presidente Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete
Política

El presidente Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Crisis en las universidades: relevarán cómo impacta el conflicto salarial en los docentes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Crisis en las universidades: relevarán cómo impacta el conflicto salarial en los docentes

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo
La Ciudad

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

Dos youtubers argentinos quedaron detenidos en Miami: quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta
Zoom

Dos youtubers argentinos quedaron detenidos en Miami: quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria
Policiales

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario
Economía

Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario

El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos
Política

El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos

Liberación de espacios públicos: hubo 2.000 intervenciones en lo que va de 2026
La Ciudad

Liberación de espacios públicos: hubo 2.000 intervenciones en lo que va de 2026

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo
La Ciudad

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
La Ciudad

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
Economía

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después