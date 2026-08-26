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Tragedia en Vaca Muerta: quiénes eran los dos operarios que murieron en el incidente

Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre fallecieron luego de una falla en una línea de gas de alta presión en el yacimiento Rincón del Mangrullo

26 de agosto 2026 · 10:51hs
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Tragedia en Vaca Muerta: quiénes eran los dos operarios que murieron en el incidente

Una tragedia sacudió este martes al yacimiento Rincón del Mangrullo, una zona de gas no convencional de Vaca Muerta ubicada cerca de Añelo, en Neuquén. El accidente ocurrió dentro de la planta separadora USP 2, donde una falla en una línea de gas de alta presión provocó una fuerte descompresión y terminó con la vida de dos trabajadores.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, quienes realizaban tareas en el sector. Las primeras reconstrucciones descartaron que el episodio haya sido una explosión y, hasta el momento, no se informaron otros trabajadores afectados.

Meliqueo murió en el lugar del accidente. Según se pudo saber, un caño de 12 pulgadas sufrió una falla cuando ingresaba a una trampa receptora. Como consecuencia, una pieza metálica se desprendió y alcanzó al trabajador.

Latorre también sufrió heridas graves durante el incidente. Los equipos de emergencia lo trasladaron a una clínica para recibir atención médica, pero horas después confirmaron su fallecimiento.

YPF comunicó primero la muerte de Meliqueo y luego informó el fallecimiento de Latorre. Además, la compañía informó que se contactaron con los familiares de ambos trabajadores para acompañarlos.

Las primeras versiones indicaron que las víctimas se desempeñaban como supervisores de YPF. Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa señalaron que no pertenecían al personal bajo convenio.

Las autoridades y la empresa todavía investigan las circunstancias precisas del accidente. Por ahora, tampoco se conocieron detalles concluyentes sobre qué provocó la falla en la instalación.

El yacimiento Rincón del Mangrullo se convirtió en los últimos meses en uno de los principales aportantes de gas no convencional de YPF dentro de Vaca Muerta. La petrolera opera el bloque en sociedad con Pampa Energía.

>> Leer más: Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

El doloroso mensaje de despedida a los operarios

La muerte de Meliqueo y Latorre generó mensajes de despedida y muestras de dolor entre compañeros, amigos y familiares.

Desde AESA-La Ribera, empresa en la que trabajaban, expresaron sus condolencias y destacaron el vínculo que ambos habían construido durante sus años de trabajo: "Despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad".

También enviaron sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas y destacaron su legado: "Cristian y Jonathan serán recordados siempre con cariño, respeto y gratitud por quienes compartimos parte de nuestro camino junto a ellos. Su compañerismo, sus momentos compartidos y sus recuerdos permanecerán vivos entre nosotros".

"Hasta siempre, compañeros y amigos. Que descansen en paz", concluyó el mensaje.

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