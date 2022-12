Un joven cordobés escapó de un control policial arrastrando a dos agentes en el capó

Los jóvenes intentaron evadir a los efectivos. En la filmación tomada desde dentro del vehículo por la chica que iba en el asiento del acompañante se puede escuchar el diálogo entre dos de los tres jóvenes, quienes se negaban a bajar. “¿Qué delito? No estamos haciendo nada malo, no robamos no hicimos nada”, se escucha decir a una de las chicas. La otra intenta hacer entrar en razón a sus compañeros: “Bajemos, no quiero meterme en esta, preguntale qué estamos haciendo”. “No estamos haciendo nada malo”, le responde el conductor a su amiga.

Es entonces cuando el conductor que decide acelerar y choca a baja velocidad contra dos de los tres policías con los que estaban dialogando. Los efectivos se sostienen del capot del auto y de los limpiaparabrisas. Los policías le insisten al chico que se detenga, pero el joven decide acelerar su marcha y la acompañante avala: “Dale, vámonos a la mierda”.

Gracias a la intervención de otro móvil policial se interrumpió la huida y el joven se vio obligado a frenar su vehículo. En ese momento, uno de los oficiales que fue arrastrado rompió a golpes de puño el parabrisas del Volkswagen Gol.

El subdirector general de seguridad de Córdoba Capital Norte, el comisario mayor Víctor Di Stéfano, afirmó que los tres jóvenes quedaron detenidos acusados de un doble delito. “Las tres personas que viajaban en el vehículo eran mayores de edad. Una vez que los efectivos pudieron detener el vehículo y sacar del auto a estas personas, que no querían bajarse, se procedió a la aprehensión y el traslado a los Tribunales de la ciudad. Quedaron a disposición de la fiscalía, acusados por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones”, precisó en declaraciones a Infobae.

“Los dos policías que terminaron encima del capot tuvieron que ser hospitalizados, ambos con traumatismos en sus miembros inferiores. Si bien sus vidas no corren peligro, todavía no fueron dados de alta”, completó el comisario mayor. El conductor del vehículo fue sometido a un test de alcoholemia pero los resultados del mismo fueron entregados a la fiscalía y se mantienen en reserva.

La Voz de Córdoba identificó al conductor y las dos acompañantes. Señaló que las chicas son hijas de una funcionaria judicial de la provincia, que se desempeña en la Cámara en lo criminal y correccional de la Justicia de Córdoba, quien se acercó al lugar de los hechos.

“Antes de que la policía los frenara, este vehículo venía provocando lo que sería una conducción de tipo peligrosa. Venía zigzagueando, lo que también fue visto por cámaras de seguridad que tiene la Policía de Córdoba”, confirmó la autoridad policial de la provincia.