Un entrenamiento "12-3-30" la hizo perder 13 kilos y se transformó en furor en las redes sociales

El video de su rutina se hizo viral en TikTok y logró tener 2,5 millones de "me gusta" y casi 12 millones de visitas, y el número continúa incrementándose a medida que nuevas cuentas descubren que el entrenamiento genera resultados positivos.

“No soy runner y correr en la cinta no me funcionaba”, dijo la instagrammer. “Comencé jugando con las configuraciones de la cinta, y en ese momento -2019- la cinta de mi gimnasio tenía 12 inclinaciones como máximo, las 3 millas por hora (4 kilómetros) se sentían bien, como caminar y mi abuela siempre me había dicho que 30 minutos al día era todo lo que necesitabas. Así comenzó la combinación”, detalló al medio Today.

Lauren agregó que “cualquiera que haya ejercitado en la cinta de correr como una pendiente sabe que es mucho más difícil de lo que parece. Al principio fue una lucha, pero me tomó un par de meses comenzar a disfrutar el entrenamiento”.

La influencer, que acumula casi 900 mil seguidores en Instagram, también dijo: “Descubrí que concentrarme en mí misma durante 30 minutos al día no sólo era excelente para mi cuerpo, sino también para mi mente. Ahora es algo que espero hacer todas las mañanas”.

Según el video de TikTok de Giraldo, ella hace el entrenamiento aproximadamente cinco veces por semana y la ayudó a bajar 13 kilos. Cuenta que notó los cambios en su cuerpo rápidamente, pero se sentía más feliz con los cambios que sintió mentalmente. “Estaba orgullosa de subirme a la cinta y tener un tiempo para mí durante 30 minutos. Me siento realizada cada vez que lo hago”.

Sin embargo, la influencer Giraldo contó que al principio que empezó con el 12-3-30 no lograba completar la rutina de corrido y tenía que tomar pausas. “Comencé tomando un descanso después de la marca 10 o a los 15 minutos. Tuve que trabajar mucho para llegar a los 30 minutos”.