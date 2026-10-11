Messi armó la lista de las 10 mayores promesas del fútbol mundial e incluyó a un argentino: quién es

Tras su retiro de la selección, la estrella del Inter Miami se animó al desafío y ungió a una de las promesas de la Albiceleste: "Proyecto de crack"

Lionel Messi eligió a los diez jóvenes talentos que, a su criterio, escribirán el próximo capítulo del fútbol mundial , y entre ellos hay un nombre argentino: Tomás Aranda , el enganche de Boca Juniors de 19 años que comparte generación con las mayores promesas del juego global. La selección fue parte de una campaña publicitaria de la marca que viste al rosarino desde hace años, en la que el astro participó de manera protagónica, de puño y letra, bajo el concepto “Messi +10, temporada 3”.

La iniciativa llega en un momento particular: días después de que el diez más célebre de la historia se despidiera de la selección argentina en una noche cargada de emoción en el Monumental, con un amistoso ante Benín. Con ese ciclo cerrado, la mirada de Messi parece volcarse hacia el horizonte. Y el mensaje del spot no admite doble lectura: “Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí”.

La inclusión de Aranda tiene un trasfondo que va más allá de lo publicitario. El enganche xeneize estuvo en la órbita de la Albiceleste durante la gira de amistosos previa al Mundial 2026, convocada por Lionel Scaloni , y compartió semanas de trabajo con Messi en los entrenamientos del seleccionado. Esa cercanía, presumiblemente, le permitió al capitán observar de cerca las condiciones del juvenil. “Proyecto de crack” , escribió la Pulga junto al nombre de Aranda. Hoy, sin embargo, Aranda atraviesa una pausa obligada: una fractura en el peroné de su pierna derecha lo mantiene al margen de la actividad .

Los otros nueve elegidos completan un mapa que abarca tres continentes y el fútbol femenino. Can Uzun , centrocampista turco de 20 años que actúa en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana y que ya disputó una Copa del Mundo, figura entre los destacados del grupo masculino. También aparece Max Dowman , extremo inglés de apenas 16 años que pertenece al Arsenal ; Jesús Rodríguez Caraballo , español de 20 años que juega como extremo en el Como de Italia; Kees Smit , centrocampista neerlandés de 20 años del AZ Alkmaar ; y Zavier Gozo , extremo estadounidense de 19 que milita en el Crystal Palace y debutó recientemente en la selección de su país. El mexicano Gilberto Mora , mediocampista de 17 años con paso mundialista en Tijuana , completa el segmento masculino de la lista.

Las futbolistas que Messi incluyó en su selección de talentos

La campaña también pone en primer plano a tres jugadoras que Messi destacó con la misma jerarquía que sus pares masculinos. Chloe Sarwie, defensora inglesa de 17 años que actúa en el equipo femenino del Chelsea y en las juveniles de Inglaterra, integra el listado junto a Giovanna Waksman, brasileña de 17 años que milita en el Lyon de Francia y acumula experiencia en Mundiales juveniles. La alemana Lotta Wrede, delantera de 18 años del Hamburgo, cierra el trío femenino.

“Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, dice el narrador del spot publicitario difundido en redes sociales. Con ese marco, Messi —quien el fin de semana siguiente a su despedida de la selección marcó un doblete en la goleada 4-0 de Inter Miami sobre DC United por la MLS— toma distancia del campo para proyectarse como referente y testigo del relevo generacional que ya está en marcha.

Aranda, nacido en Ciudadela, deslumbró desde sus primeros partidos en el Xeneize (lleva 32). Su desparpajo lo llevó a ser citado por Lionel Scaloni a la Selección en la gira previa al Mundial 2026. Y debutó en el amistoso ante Honduras. Fue ahí cuando el plantel campeón y subcampeón del mundo lo bautizó Chicle, por su afición a la goma de mascar durante los partidos.

“Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, dijo el Gringo tras aquel encuentro. Ahora fue Messi el que le dio su respaldo.